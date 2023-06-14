以攝影師自居的林姓男子，4年前在臉書網站物色、邀約有意拍攝寫真照片的2名少女拍性感照片，他卻藉口陰毛沒有剃乾淨影響拍照結果，堅持幫2人剃毛，卻趁機性侵，台北地方法院依強制性交罪將他判處5年6月徒刑，台灣高等法院二審認為性侵成年女子部分罪證不足，改判刑3年8月。可上訴。

2020年4月18日下午林男在飯店房間內，拍攝大尺度性感照片，他藉口一名16歲少女陰毛未剃乾淨、會影響拍照效果為由，一再要求要為少女剃除陰毛，少女勉為其難應允，林卻以手指性侵。

隔月，林男又以同一手法，藉口另一少女陰毛未剃乾淨、會影響拍照效果為由，一再要求要為少女剃除陰毛，少女勉強同意，林以除陰毛之機會，未經少女同意，將其手指插入其少女下體。

台北地院審酌林男為滿足一己之私慾，利用邀約2名少女拍攝性感照片之機會加以性侵，行為應嚴予非難，且他犯後猶飾詞狡辯，未向少女道歉，亦未賠償或獲得少女諒解，其犯後態度不佳，判處5年6月徒刑，高院改判3年8月。

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