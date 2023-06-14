嘉義市某家駕訓班黃姓教練遭1名女學員指控對她摸胸、言語調戲，涉嫌性騷擾，她憂心受害人不只她，只是敢怒不敢言，憤而挺身而出報警，但警方態度消極，後來才由婦幼隊製作筆錄，立委王美惠表示，警方處理性騷案相關的報案以及其他相關單位執行性騷防制都應該更到位，不要擺爛。

嘉義市刑警大隊長李奇勳表示，被害人打110報案，派出所員警到現場並帶回雙方當事人了解情形，被害人要求女警受理案件，但該派出所沒有女警，因而改由婦幼隊承辦，被害人有提及案發當時有另1名學員同車，警方會積極偵辦調查案情。

這名女學員說，6月6日至9日到這家駕訓班上課，由年約5、60歲黃姓教練在車上教她開車，第1天黃姓教練趁教她操作方向盤時突然摸觸她的胸部，她以為教練不慎觸及。

女學員說，第2天她更謹慎，教練卻突然按壓她頭趴在他的腿上，第3、4天還說「自己沒有老婆」、「想她想到睡不著」等話，讓她感覺很不舒服、受辱，向駕訓班申訴卻被冷處理，憤而報警提告。

女學員指出，她到派出所報案，男警處理態度消極，她感覺二度受傷，希望女警受理，但該派出所沒有女警，後來由婦幼隊製作筆錄，在婦幼隊時黃姓教練透過友人希望她高抬貴手。

這名女學員向立委王美惠陳情，她認為駕訓班有許多年輕女大學生學開車，駕訓班教練車、練習場應裝設行車紀錄器、監視器，全程開啟記錄，有預防、保護、遏阻效果。

還有，政府應設立被害人專用申訴管道，任用專業專職人員接受報案與申訴；此外，建立受害者心理輔導機制，協助受害人走出陰影。

王美惠表示，據這位女學員陳述報案過程，警方受理類似案件報案程序應做得更到位，才不會二度受傷，性騷案件層出不窮，她身為民意代表，會為有需要的人提供協助，也呼籲相關執法單位要積極處理，不要擺爛。

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