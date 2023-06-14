美國5月消費者物價年增4%，創下2年多以來新低，有利於聯準會（FED）暫停升息，激勵美股收高。不過台股短線漲多拉回，今(14)日早盤下跌逾30點，約來到17186.03點 。

台積電ADR周二回落0.2%，收在106.80美元，台股現貨方面，台積電早盤下殺6元至587。電子權值股漲跌互見，先前表現強勢的鴻海下殺1元至111.05元，聯電小漲約0.4%至53.6元。貨櫃三雄全面上漲，早盤漲逾0.5%。

台股昨日跳空開高攻上萬七關卡，終場大漲261.23點，收17216.6點。法人指出，台股在AI題材助攻下，指數一舉創下去年4月來新高，後續需觀察美國利率決策結果，且須留意漲多回吐賣壓。

三大法人動向方面，外資及陸資昨日買超377.38億元，單日買超金額為台股史上第9大，投信買8.93億元，自營商買51.65億元，合計買超台股437.96億元。

道瓊工業指數13日上漲145.79點或0.43%，收34212.12點。標準普爾指數上揚30.08點或0.69%，收4369.01點。那斯達克指數揚升111.40點或0.83%，收13573.32點。費城半導體指數大漲42.001點或1.15%，收3683.665點。