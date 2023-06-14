ROG Ally全球發表後，官方YouTube影片即突破百萬觀看，更是COMPUTEX 2023 ROG展位詢問度最高的產品，華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示：「ROG Ally首創三大遊戲情境，是突破效能和娛樂極限的劃時代產品。感謝廣大玩家對ROG Ally的喜愛，不僅預購秒殺，通路更預約接單至第三季需求，迴響熱烈，預期台灣市場將熱銷破萬台！」除華碩專賣店、ASUS Store與各大電商外，全台7-ELEVEN門市ibon機台同步開賣，各大通路將依訂購順序交機。

號稱「地表最強跨平台電競掌機」ROG Ally採用Windows 11 Home作業系統，支援跨平台遊戲（含Xbox Game Pass/Steam/EA App/Epic Games等）；搭載AMD Ryzen Z1 Extreme系列晶片處理器與AMD RDNA 3架構顯示晶片，實現「效能、解熱、續航」最佳平衡；超乎想像的三大使用情境—「Me Time」輕鬆將喜愛的3A遊戲帶著走；「We Time」支援最高4支遊戲手把並以ROG電競多合一充電器連接大螢幕，揪好友嗨玩派對遊戲；「Pro Time」則透過內含GeForce RTX 4090的ROG XG Mobile外接顯示卡，讓ROG Ally化身迷你電競桌機，輕鬆稱霸戰場！ROG Ally內含3個月Game Pass Ultimate，7月底前早鳥購機登錄再送3個月PC Game Pass，ROG護照會員最高享1年Game Pass免費訂閱！ROG Ally價格近2.4萬元。