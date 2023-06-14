●特斯拉上漲3.55%，收在258.71美元，為連漲第13天，刷新史上最長連漲記錄，成交額達408億美元，在標普500指數成分股中排名第一。今年以來，特斯拉股價已經翻倍漲。歐洲汽車製造業巨頭Stellantis坦言該公司正在評估是否跟進美國通用和福特，改而採用特斯拉的充電標準。此番說法使特斯拉獨有的「北美充電標準」（North American Charging Standard，NACS）可能一統天下的趨勢逐漸成形。

《消費者報告》（Consumer Reports）資深政策分析師Chris Harto日前曾表示，福特、通用與特斯拉結盟，可以預見這將形成一種「滾雪球效應」，越來越多汽車製造商將加入並轉向特斯拉的充電系統。在福特和通用相繼宣布自家電動車將可以使用特斯拉的超充網路，以及未來將採用特斯拉的充電頭（charging plug）標準後，投銀Piper Sandler預估到2032年，特斯拉的充電網路營收將達到約96.5億美元，其中一半以上來自於使用該網路的其他電動車製造商。

●輝達（Nvidia）勁揚3.9%，成為第一家收盤時市值突破1兆美元大關的晶片股。此前其對手超微（AMD）發布最新的人工智慧（AI）策略，但未能讓投資人驚艷。超微收跌3.6%，成為唯一收黑的主要晶片股。超微周二發布有關其AI晶片業務發展的新消息。該公司雖對這款晶片將挑戰市場龍頭輝達寄予厚望，但卻遺漏了華爾街最想知道的訊息：客戶是誰。超微表示，這款即將推出的晶片配備192 GB記憶體，將在第三季投產，並在第四季開始量產。但該公司沒有說明誰將採用新晶片MI300X或MI300A，也沒有說明該晶片的價格以及將如何提振銷售。

●英特爾收漲2.5%，媒體援引消息人士報導，英特爾有意成為軟銀旗下安謀（Arm）股票首次公開發行（IPO）的「錨定投資人」（Anchor Investor），雙方已經展開協商。所謂的「錨定投資人」指的是在某公司IPO之前以固定價格購買大量股票的機構買家，藉此達到拋磚引玉、吸引其他投資人參與IPO的效果。安謀已經在今年4月向監管機關秘密提交在美國上市的申請，料將成為今年規模最大的IPO。

●Bunge Ltd漲2.5%，收在96.17美元。該美國糧商和嘉能可（Glencore）旗下Viterra宣布合併成為一家價值約340億美元（含債務）的農業貿易巨頭。