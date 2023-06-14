婚宴的座位安排常讓新人傷透腦筋，一名準新娘表示，因宴客場地有桌數限制，她希望親友們不要帶國小以下的兒童參加，但又不知道如何在喜帖上備註告知，詢問網友意見，她的要求讓網友全看傻眼，直呼「這100%會得罪人。」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，幾個月後即將舉辦婚宴，她希望交情好的親友都能參加，但場地有桌數限制，讓她在安排座位時花了很多時間。因她較晚婚，親友大多已成家，有孩子的小朋友年紀多在小國小以下，擔心幼童到場會讓場面失控，也壓縮到座位數。

原PO表示，目前還在擬定問卷調查表，她煩惱該如何在喜帖上告知賓客，盡量不要帶小孩參加，盼網友能給建議。

疑問上線，網友直搖頭，「我覺得當父母的如果接收到妳不想讓孩子參加，可能多半不會出席，因小孩根本沒辦法沒人顧」、「我覺得就乾脆不要邀有小孩的朋友了」、「心胸大度一點，這些都是親戚朋友，要別人不帶小孩很奇怪，100%會得罪人」。

但也有人說自己參加婚宴決不會帶小孩赴約，「我自己有2個小孩，要參加婚宴，我不會帶小孩去，我想要輕輕鬆鬆去參加，不想整場都在控制小孩」。