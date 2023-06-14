據外媒報導，印度執法局（Enforcement Directorate）9日發佈文件指出，已向小米技術印度私人公司、小米印度分公司、部分高管及花旗、滙豐、德意志等三家銀行發出正式通知，指控其「向外國實體非法轉移資金」，涉嫌違反《外匯管理法》。由於印度之前已先扣押小米共555.1億盧比資金，約當48.2億元（人民幣，下同），該通知也或意味上述凍結資金將被正式沒收。

被凍結的金額對小米來說更是一筆不小數目。小米集團2022年經調整淨利潤為85億元，凍結資金已經超過小米集團去年淨利潤的50％。據了解這也是印度迄今為止最大金額扣押。

面對印度執法局的指控，小米表示，對凍結資產的命令感到失望。此次的稅務問題根源是各方對進口商品的價格認定存在分歧。對包括專利許可費在內的特許權使用費是否應該計入進口商品的價格，這在各國都是一個複雜的技術性難題。

這場指控要追溯到去年5月的「非法匯款」糾紛。當時印度執法局指控，從2015年開始，小米及其旗下印度子公司以「特許權使用費」（royalty payments）的名義，向國外實體非法匯款，違反《外匯管理法》相關規定，並據此扣押了小米印度子公司銀行帳戶中的555.13億盧比。

據每日經濟新聞報導，印度執法局說明，花旗等三家銀行之所以收到通知，是因為涉嫌在未進行盡職調查和獲取必要文件的情況下，允許作為專利費支付的境外匯款。