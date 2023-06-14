大陸歌手張恒遠因參加《中國好聲音》全國決賽亞軍進而出道，今( 14日)卻傳出他因罹患黑色素瘤不幸病逝，享年36歲。台灣醫師表示，黑色素瘤是惡性度很高的癌症，致死率極高，第4期存活率只有10%。民眾平常可藉由「ABCDE」5種痣相，進行自我檢測。

婦產科醫師鄭丞傑曾於《醫師好辣》節目中表示，黑色素瘤是惡性很高的癌症，黑色素瘤若診斷為第一期，存活率約70～80%，但第四期只剩10%，非常恐怖。

皮膚科醫師鍾佩宜也曾於臉書表示，皮膚癌中，最惡性的是黑色素細胞癌(即黑色素瘤)，雖然只佔不到皮膚癌的1%，但非常棘手。民眾可藉由觀察皮膚痣的5種變化，即「ABCDE」自我檢查法。一旦出現下述狀況，就須儘速就醫，做進一步的切片檢查。

1. A（Asymmetry）痣的外觀是否出現不對稱性。

2. B（Border）邊緣是否呈現不規則或模糊不清的現象。

3. C（Color）色調上是否呈現不均勻或深淺不一。

4. D（Diameter）大小是否超過6公釐以上或有變大的情形。

5. E（Elevation）表面是否有不規則的隆起現象。