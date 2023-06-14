在台灣銷售長達十多年的澳豐金融集團旗下基金，以保本、高報酬率等話術吸引投資人，但去年底陸續傳出無法配息及贖回的狀況，才讓真相浮出水面，不少上市櫃公司及上萬名投資人受害，詐騙規模高達上千億。房產Youtuber安娜在頻道「安娜馭房術」自曝被騙了600萬，詳實記錄自己發現被騙及追討的過程，最後安娜忍不住在鏡頭前落淚，哀嘆怎麼會那麼笨。

澳豐基金去年底無法出金後，投資人才驚覺事態嚴重，但所有投進去的錢早已消失無蹤，安娜向股票分析師John學習理財知識時，意外發現自己落入澳豐的龐氏騙局，安娜是透過叔叔的介紹認識經理人，由於叔叔也投資了2千萬，加上對方拿出許多資料宣稱所言不假，於是安娜陸續投入600萬，且還是父母存給安娜的嫁妝錢，起初也真的有拿到利息，因此讓她深信不疑，越陷越深。

John提醒，這種騙術多半會強調保本保息、高利率，雖然名目上會寫投資海外基金，但實際上你根本不知道到底是投資什麼，「如果今天有一個東西能夠保本還配12%給你，而跟銀行借錢只要2%，所有人借錢去買還會有10%的利潤，為什麼銀行不直接去做這個業務。」

詐騙手法相當縝密，除了有許多資料讓投資人放下戒心外，還設計APP讓投資人可以隨時確認自己的投資狀況，但最終不僅無法聯繫上經理人，連APP都無法使用，往往等到這時候，投資人才會恍然大悟。

安娜發現自己上當後，聯絡經理人大哥才得知，大哥也面臨同樣的狀況，無法順利贖回資金，安娜忍不住低落情緒在鏡頭落淚，「覺得很氣，自己怎麼會那麼笨，會上這種當，回想開戶及放錢的過程，不是沒有提出過疑問，只是都被他們搬出的資料唬住。」

安娜檢討自己，「懶得研究又不想承認自己聽不懂對方所說的內容，才會發生這種事，或許就像John所說的，要真的被騙一次，才會得到教訓，希望大家在未來看到這種看似很好的投資，就算再有規模、歷史，都不要相信。」安娜也透露製作影片的期間，得知不少人受害，有位醫生朋友還貸款4千萬放進去。