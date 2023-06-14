台灣創作歌手陳綺貞素有「文青女神」稱號，曾與徐懷鈺、李心潔、吳佩慈組成「少女標本」團體進軍香港樂壇，自2003年離開滾石唱片後成為獨立音樂人，受到音樂製作人鍾成虎幫助，加入添翼創越工作室，並發行多張專輯，在《DailyView網路溫度計》人氣歌手網路口碑排行榜位居第131名。

近日添翼創越工作室創辦人鍾成虎指控有人人設崩壞、情緒霸凌同事，雖然沒有指名道姓，但從字裡行間都被外界猜測是昔日舊愛陳綺貞，如今當事人也出面回應了。

音樂製作人鍾成虎突發文！爆料對方過河拆橋、重傷公司：她已經變了

鍾成虎昨（12）日於臉書上發文，透露這3年一直選擇包容，但最近迫於無奈打破沉默，「原以為之前平和的結束，卻也能收穫一段昇華並有意義的關係，但沒想到接連串的事件與行為，打碎了我的願望」，他透露身為公司老闆，公私領域都極力保護她，遭週刊爆料後造成業務損失也默默吞下，但她卻在疫情來臨、公司最艱困的時候要求提高唱酬、版稅，半夜還傳簡訊情緒霸凌同事，前員工涉及背信仍去當她助理，甚至違約私接活動，「在外是個和善的公主，但憤怒與善變的情緒都是我們在承受」。

鍾成虎控訴，公司努力修復她的形象，她卻恣意重傷公司，他也表示自己已經身心俱疲、被精神虐待的生不如死，「她已經變了，現在的我，領教到什麼是過河拆橋」，最後他向對方喊話，「於私，基於十多年的感情，希望她停止傷害身邊曾經真正愛她的人們。於公，對於傷害我公司與員工的所有行為，我們也將捍衛自己的權利」。

曾與鍾成虎交往18年！陳綺貞分手後遭爆愛上已婚銀行主管雖然鍾成虎整篇文章沒有指名道姓，不過從字裡行間不難讓外界聯想到陳綺貞，鍾成虎與她交往18年，在2019年5月宣布分手時，兩人友好的態度被外界稱為「情人變朋友」最佳典範。

但陳綺貞在同年12月被週刊爆料在街上熱吻已婚銀行主管，當時正宮氣炸喊告，陳綺貞緊急透過公司回應，「因為不知情，造成的傷害感到非常抱歉」，表示兩人已無往來，但影片曝光後，對於文青女神的形象也造成不少打擊。

陳綺貞不忍了直接喊告！針對不實指控要求男方立即道歉

該起事件曝光後，五月天阿信、主持人陶晶瑩疑似都發文暗挺，陳綺貞昨日則是在IG上回應，「本人多次委請律師發函要求鍾成虎先生依約履行，均未獲積極回應」，強調鍾成虎做出多項不實指控，「自稱無辜並暗示本人表裡不一，卻絕口不提其與本人契約糾紛之真相，顯然意在破壞本人名譽並製造有利之輿論」，要求對方立即公開發文道歉並作出澄清，否則將依法捍衛個人名譽及權利。

陳綺貞溫情喊話鍾成虎！認兩人感情、工作劃下句點

今（13）日稍早，陳綺貞在IG上再度回應，「小虎，人生中每段關係都有始有終，我知道你的不捨，但我們都要接受我們在感情上，與工作上的關係都已結束的事實，也要請你接受合約屆滿後，我有為自己做決定的權利，這是我確實想要實踐的人生」。

她表示自己從未參與公司財務決策或持有股份，希望鍾成虎能返還自2005年起製作人完成母帶後應交付出資者的單曲、專輯分帶，「我也希望未來你的才華，不管有沒有我，一樣都能繼續被看見，真正的獨立精神，來自對每一個人獨立的尊重。音樂是我們相識的最初，我也希望美好的音樂，能超越喧嘩的一切」。