10大防曬衣你選哪一款？

夏天又來啦！每到豔陽高照的炎炎夏日，就是要盡情享受燦爛的陽光還有沙灘、比基尼等等專屬這炙熱季節才有的獨特美好。不過，日日曝曬在強烈陽光下，除了劇烈高溫令人難受，萬惡的紫外線更是容易讓人曬黑又曬老。除了確實擦上防曬乳之外，「物理防曬」也是受到許多人歡迎的防曬方法，其中，防曬外套就是一大利器！

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出最受網友討論的十大防曬外套品牌，不想在皮膚上塗塗抹抹，或是想二次加強讓防曬滴水不漏的你一定要看！

No.10 THE NORTH FACE

最近風靡台灣的品牌「THE NORTH FACE」推出許多防潑水、防曬的外套款式，像是「防曬連帽外套」標榜UPF防曬材質，利用散射、吸收和反射太陽光原理，達到抗紫外線的目的，避免每個人在戶外長時間曝曬造成皮膚傷害。

許多消費者對於北臉防曬外套給予高度好評，「防水防風是真的不錯，預算拉低可以只買一件式，夏天當雨衣」、「防風防曬機車族必備，薄款穿起來不會悶熱」、「現在天氣防曬穿也可以」。

No.9 GU

「享受時尚，自由穿搭」是GU品牌的理念，今年夏天他們也準備一系列超夯防曬商品，像是女裝抗UV oversize外套具備UPF50+抗UV機能，主打阻隔90%以上紫外線，加上衣領和衣襬抽繩、調整扣，可依照風格與需求輕鬆改變穿搭方法。

購買GU防曬外套的網友分享，「寬鬆版，帽子可內收，下擺有袖繩，好看！」、「穿起來寬鬆，版型很好看，喜歡」、「功能性強，具時尚風格，室內室外四季皆宜的單品，輕便好收納也是旅行時的最佳夥伴」。

No.8 PUMA

以運動機能服飾受到消費者喜愛的PUMA，日前推出慢跑系列「Run Fav UV連帽風衣外套」，除了在運動狀態下幫助快速排汗、保持身體乾爽舒適，還加入UPF50+抗UV材質，阻擋紫外線曬傷皮膚，兩側口袋增加收納空間，還設計防風防雨、反光細節，24小時怎麼穿都非常適合。

網友分享Run Fav UV連帽風衣外套特點，「拉克蘭袖捨去接縫處縫線，方便手部伸展也不限制身形穿著」、「很適合運動的時候穿」、「從夏天一路穿到秋天都沒問題」。

No.7 lativ

國民服飾品牌lativ每到夏日都會上架多款多色防曬外套，例如「涼感抗UV連帽外套」標榜有效阻隔9成紫外線、防曬係數UPF40+，微孔散熱技術讓你就算流汗也能保持乾爽透氣，此外也符合織物瞬間涼感標準，當布面接觸皮膚時順勢帶走熱流量，活動時因為外套本身使用彈性親膚布料，穿起來也非常舒服自在。

購買的消費者也大推，「騎車的話會很推薦」、「一直以來騎機車都買他家的輕薄外套當防曬跟擋風的！推推！而且買來試穿如果不滿意可以換貨跟退貨，蠻方便的」、「lativ的不錯我覺得不會到很悶」。

No.6 Gap

GAP防曬外套主打防曬係數50+、防潑水等功能，讓你全方位抵禦曬傷曬黑的困擾，衣服材質輕薄親膚，冰絲涼感材質在夏天炎熱之際穿起來能涼爽舒適，便利設計口袋還能讓你收納手機、錢包，實用實穿也容易清洗快乾。

GAP防曬外套版型寬鬆，適合倒三角型、梨型、H型、蘋果型等人穿著，網友也大讚「超涼超顯瘦超好穿！！喜歡的不得了」、「完全不悶，流汗也不會黏在身上，到傍晚山上會偏涼很ok～防風防小雨的效果美賣」、「剛好要找這種春天顏色的防曬外套」、「很適合夏天騎車上下班穿」。

No.5 NET

台灣本土服飾品牌「NET」憑藉親民的價格受到小資族喜愛，在近年的「快時尚」潮流中殺出重圍。雖然缺乏設計感強烈的單品，但NET整體的設計風格越來越時髦，門市陳列也變得好逛又現代。

除了都會風格款式，NET在機能型服飾上也有所著墨，光是防曬外套就有立領、連帽和涼感3款，而且價格超級佛心，最低只要299元就能入手，讓網友大讚「買過好幾個牌子，還是覺得NET最好穿」、「買NET超划算，一年換一件也不心疼」。

No.4 UV100

想購入防曬外套的人一定看過「UV100」這個品牌！憑藉母企業機能型科技纖維研究開發的優勢，UV100培養自有的設計團隊，還獲得多項國際認證與專利，從防曬外套、上衣、褲子到口罩通通都有，讓你從頭到腳一條龍完成抗UV。

UV100的防曬外套兼具機能性與輕薄優點，受到大批網友愛戴「短版的非常好穿，想再買一件囤貨時就已完售，超熱賣」、「長版的外套不熱且很涼（涼感那種材質），防曬也非常周到。還可以順便防蚊」。

No.3 UNIQLO

日系時尚品牌「UNIQLO」進軍台灣深耕多年，深受台灣消費者喜愛，除了好駕馭的乾淨簡潔風格，UNIQLO也時常與設計師、藝術家或是熱門動漫攜手推出聯名商品。此外，UNIQL的機能系列也十分受到歡迎，像是可攜式防曬抗UV連帽外套就登上了UNIQLO春夏熱賣排行榜的第6名。

而且防曬服飾選擇超多樣，從常見的防曬外套到洋裝、配件都有，讓你一次滿足穿搭慾望，也能兼顧保護皮膚的需求，免於紫外線傷害。

No.2 ONE BOY

「穿比不穿還涼」這句經典廣告台詞不可能沒聽過吧！以電商起家，主打衝鋒衣、機能性外套等商品的ONE BOY，靠著鋪天蓋地的廣告行銷深植人心，招牌商品衝鋒衣更幾乎成為人手一件的「國民制服」。

除此之外，主打「高效防曬、瞬間冰感」的冰鋒衣也憑藉洗腦廣告詞、多彩樣式，加上廣受男女老少歡迎的「炎P」炎亞綸代言加持，打入各個年齡層的消費族群，「你們夠了。一款比一款好看。害我每年都買」、「真的穿起來涼涼的又可以防曬，夏天在冷氣房裡也非常需要，重點是穿搭好看」。

No.1 MAJOR MADE

最強代言人再+1！融合歐美日三地的女性流行文化，並加入台灣設計師的創意與靈感，用嶄新設計與大膽剪裁吸引大眾目光的MAJOR MADE，不僅服裝款式吸睛，更邀請亞洲天后蔡依林擔任品牌代言人，讓整體形象與時尚感UP UP！

MAJOR MADE的瞬涼登峰衣款式多達30種，讓人防曬機能、時尚造型一次滿足，品牌同時也會開直播向大家展現「防曬新美學」，不只涼還要讓你更美更精緻，網友們都忍不住大讚「外套拉鍊設計很美」、「剛好在找夏天的防曬外套，一看到呸姐的代言照就決定下單了！」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年06月08日至2023年06月07日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『防曬外套』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統