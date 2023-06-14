近一個月來，台股在全球AI浪潮推動下，連續四周走高，大盤再創下今年新高，本周起開始進入台股除權息旺季，台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)等重量級權值股將陸續除息。回顧過去20年，除權息旺季(6-8月)期間，台股上漲比例近7成，擔心單壓個股面臨「領股息賠價差」，但又想跟上除權息行情的投資人，不妨參考台股市值型ETF，以「國泰台灣領袖50ETF為例，回測指數成立(2013年)以來績效，過去9年6-8月期間，僅2021年漲幅略遜於大盤，其餘年份績效均優於大盤表現。

國泰投信指出，看好在2023年「市值型」台股ETF有望接棒「價值型」ETF引領台股表現，目前市場普遍預期6月聯準會暫停升息機率高，以FedWatch期貨市場交易數據(截至6/12)顯示，逾七成預期6月聯準會將按兵不動，外部利差因素淡化下，利於資金回補台股，今年以來，外資回補力道強勁，累計買超近4000億，加上Q3步入電子股旺季，市場氛圍轉好下，今年度填息行情仍然相當值得期待。