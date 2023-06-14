先前曾兩度拒絕活塞總教練職位邀約，最後仍以6年7850萬美元的教練最高薪資加盟活塞的前太陽總教練蒙提威廉斯，14日在活塞替他舉行的加盟記者會上坦承，他的妻子在季後賽期間被發現罹患乳腺癌，讓他兩度推辭活塞主帥工作，「我跟活塞老闆討論後，只要妻子恢復情況順利，我就會加入。」

「我很感恩，上帝給了我這些機會，不僅讓我打球，也讓我可以教球，我很感謝活塞總管威佛給我的信任，他跟我在雷霆時期就建立很棒的友誼，」蒙提威廉斯表示，「活塞老闆戈瑞斯您的慷慨，在正確時機改變了我的人生，對我的家人也是很大的祝福。」

在今天的加盟記者會，活塞球員除了波達諾維奇以外，其他人都到場聲援，蒙提威廉斯說：「這讓我很感動，這支球隊跟我當初接手的太陽很像，多虧前教頭凱西奠定基礎。這個陣容有天賦也有身材，我和球員交流時，他們都會盯著我的眼睛，我發訊息給他們也都秒回。」

活塞也把前火箭總教練西拉斯找來擔任活塞助理教練輔佐蒙提威廉斯，蒙提威廉斯表示，「我們都知道西拉斯是很棒的教練，他在火箭也是領導一群需要指引的年輕球員，我相信他能幫助我，我很尊重西拉斯的為人。」