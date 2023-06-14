市場法人表示，00919在2022年10月20日以發行價15元上市，至13日收盤價20.15元創新高，累積報酬34.33％，規模也從成立時的35億至今突破百億，原因在於00919在釋出6月年化配息率高達11％，拿下今年來已公告配息的台股高息ETF配息王後，連續9個交易日吸引數萬張大量買盤，成交量每日均張近4萬張，ETF規模也倍數增加，受益人也在6月9日當周增加2萬多人，人氣暢旺。據了解，00919以年化配息率11％除息日為6月16日，配息發放日為7月14日，參與除息最後買進日為6月15日，愛好高息的存股族投資人，可以多留意。

群益投信表示，高股息ETF的配息來源有三，一是資本利得，只要沒有跌破發行價，就可以配資本利得，00919成立以來報酬已超過20％，因此是有足夠的資本利得，但更重要的是，第二個現金股利收入，高股息ETF投資組合股利率高不高，也是很重要。根據00919最新投資組合計算，ETF持股股利率達到13％以上，因此，具備往後能持續高配息的條件，此外，第三搭配「收益平準金」機制，讓ETF所領到的高額現金股利，不會因為未來受益人增加而被稀釋。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，今年美國股市的強弱勢表現，以科技為主的那斯達克指數，以及聚焦在半導體的費城半導體指數，表現優於其他主要指數。顯示在疫情過後，AI產業迅速的崛起，讓企業加速擴大投資的熱潮，重新聚焦在提升世界運作效率的AI產業。而AI產業崛起所仰賴的高速運算以及雲端儲存。半導體以及科技硬體均為不可或缺的關鍵產業。在目前配置高達四成以上占比在「半導體」且全數成分股皆為「高息股」的00919，將可望持續受惠。建議投資人可以善用「定期定額」以及「逢低加碼」策略，累積受惠長期資金潮流的00919。