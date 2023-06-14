近日屏東高樹地區防汛道路發生一起競速危險駕駛車禍，造成2死1傷憾事，為避免再次發生類似事故，屏東縣警局啟動取締酒駕及防制危險駕車勤務，動員各分局警力強力執行，宣示防制及取締危險駕車決心。

防汛道路2死車禍，屏警硬起來取締危險駕車。(警方提供)

高樹鄉防汛道路6月4日發生危險駕車競速致人傷亡案，屏東縣警局長蔡文峰要求除現有防制危駕勤務路段外，亦須將縣內水防道路及偏僻易為車聚危駕路段納入勤務規劃重點區域，加強巡邏稽查取締，尤其針對改裝車輛、無照駕駛、危險駕駛及超速等違規嚴正執法，以維用路人安全。

防汛道路2死車禍，屏警硬起來取締危險駕車。(警方提供)

除此之外，警察局也將強化網路社群情蒐，掌握違法競速活動訊息，並持續結合監理及環保機關，規劃聯合稽查勤務，加強取締改裝車輛；此外針對非正式違法賽事和活動，將依個案違法事實，就相關法令處理。

蔡文峰呼籲，防汛道路非一般道路，為維護生命安全，請遵守交通規則，切勿從事違法競速和其他危險駕駛行為，如有違法必嚴厲取締，執法無假期。