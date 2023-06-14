前女主播張宇以亮眼外型和新聞專業，曾被票選為最正主播冠軍，她離開主播台後，在2017年嫁給Tutor ABC副總裁劉彥谷，婚後育有一對兒子，樂於分享生活日常的她，昨（13日）解放曬比基尼，張宇原本考量鍵盤魔人勸她「為人母應該怎樣怎樣」，但後來她驚覺：「我都幾歲了啊，現在不穿難道等變張老太太嗎哈哈哈」。

張宇近日到墾丁渡假，並大解放曬比基尼，其實，她為了要不要穿比基尼想了好久，「耳邊響起鍵盤魔人都會說，為人母應該怎樣怎樣blah blah...但我還是帶了哈哈哈哈哈，我以前覺得魔人也有道理」，但張宇現在已改變想法，「我都幾歲了啊，現在不穿難道等變張老太太嗎哈哈哈哈哈，有沒有好健康好陽光」。

照片中，張宇放下一頭秀髮、身穿亮藍色比基尼，胸前挖洞設計，讓她傲人上圍、蠻腰、長腿全都露，前凸後翹的好身材看不出是2個孩子的媽，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋，直呼：「身材這麼好當然要穿呀」、「太誇張了啦...這身材」、「有夠性感」，還有人問：「這趟回來會不會再生一個」，對此，張宇則說「您多心了」，撇生第三胎。

張宇過去曾擔任台視主播，2016年她宣布「畢業」，隔年嫁給劉彥谷，婚後一度淡出螢光幕，現在張宇除了是小S節目《小姐不熙娣》班底，也是許多談話性節目爭相邀請的的來賓。