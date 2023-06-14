據美國之音報導，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）當地時間13日在眾議院的一場聽證會上表示，世界銀行等國際金融機構有助於平衡中國大陸，而美國試圖與中國大陸脫鈎將是災難性的，是一個大錯誤。在被問到財政部是否為中國大陸一旦入侵台灣而對其進行制裁做好了準備時，葉倫說，這是財政部與其他部門合作應對的事情。一位議員敦促葉倫為中國大陸在入侵台灣時大量拋售美國國債的可能性做準備。

共和黨議員對美國的對華投資表示擔憂，正在推出立法對此進行審查。

報導稱，在美國國會眾議院金融服務委員會周三舉行的有關國際金融體系現狀的年度聽證會上，肯塔基州的共和黨籍聯邦眾議員、美國與中共戰略競爭特設委員會成員安迪．巴爾（Andy Barr）等多位共和黨議員對美國的對華投資感到擔憂。

巴爾說：「我對威脅我們國家安全的西方資本流動和美國對中國實體的投資感到擔憂。美國持有的中國股票和債務證券已飆升至超過1.2萬億美元，這意味著數以千萬計的美國人可能因為既得的經濟利益而反對未來的任何制裁或其他處罰措施。」

拜登政府正在努力敲定一項行政命令，對威脅美國國家安全的對華投資加以限制。

不過巴爾認為，國會應該對此採取行動，因此他提出了《中國軍方和監視公司制裁法案》，禁止美國企業對財政部指定的中國大陸軍工企業名單、商務部的實體名單、商務部軍事最終用戶名單和國防部中國大陸軍工企業名單上的中國大陸企業進行投資。

巴爾說，事實上，眾議院的金融服務委員會、美國與中共戰略競爭特設委員會以及外委會正在以兩黨合作的方式合作制定對美國的出境投資進行審查的立法方案。他希望拜登政府在與國會進行磋商之前暫緩出台這項行政命令。

葉倫說，這要由總統來定。不過她也表示，行政部門與國會就此進行過溝通。

民主黨議員：「摧毀中國經濟是否符合美國的國家和經濟安全？」

不過，眾院情報委員會民主黨籍資深議員吉姆．海姆斯（Jim Himes）在聽證會上表示，這場聽證會總體上表明，美國國會在中國大陸問題上使自己陷入了一種狂熱狀態。

他說，「有要切斷中國與全球資本市場聯繫的提議，基本上是要摧毀他們的經濟。我明白這種情緒。我們顯然對中國對待維吾爾人的方式感到震驚。我們對他們竊取我們的知識產權感到震驚。這樣的例子不勝枚舉，但我認為，在涉及中國的問題上，眼下是一個需要嚴謹的治國之道的時刻。我們在中國的投資比以往任何時候都多。他們擁有我們一兆美元的主權債務。」

海姆斯還提到，葉倫在七國集團的一次會議上表示，美國應聚焦中國大陸構成的國家安全威脅，而不是損害中國大陸的經濟競爭力或發展經濟的能力。他問葉倫：「讓中國人民陷入貧困符合美國的國家或經濟安全利益嗎？」

葉倫：「去風險，肯定要；脫鈎，絕對不可以」

葉倫對此做出了否定的回答。

她說：「不，我當然不認為扼殺中國人民的經濟發展符合我們的利益。中國成功地使數億人擺脫了貧困。我認為我們應該為此鼓掌。我們當然對中國有合理的擔憂，首先是國家安全，我們絕對要保護我們的國家安全利益，而不是在這方面妥協。人權是至關重要的。總統堅信制裁侵犯人權的行為。除此之外，我們對中國在一些我們認為與貿易有關的領域的行為有合理的擔憂。」

她明確表示，美國應該與中國大陸去風險，而不是脫鈎。

葉倫說，「我認為，我們和中國都能從盡可能開放的貿易和投資中獲益，如果我們試圖與中國脫鈎，那將是災難性的。去風險是肯定的；脫鈎，絕對不可以。」

在被問到如果把美中之間的貿易減半甚至切斷所有的貿易會對美國經濟和美國消費者有什麼影響時，葉倫說，美國從中國大陸獲得更便宜、種類繁多以及在某些情況下中國大陸擁有技術領先地位的產品中受益匪淺，從對中國大陸的出口中獲益良多；反過來，中國大陸也從美國的出口中受益。

她說，「與中國的良性競爭，就像美國國內企業之間相互競爭，導致更快的創新、更快的技術進步一樣，每個人都受益於更好、更便宜的產品。因此，這是非常有價值的互動，雖然我們確實有需要解決的擔憂，但脫鈎將是一個大錯誤。」

葉倫的這個說法與前美國貿易代表羅伯特．萊特希澤（Robert Lighthizer）的看法形成了對照。萊特希澤今年5月在國會作證時表示，中共當局數十年來都在對美國發動經濟戰爭。他呼籲美國政府應該在經濟上與中國大陸戰略性脫鈎。

一旦中國大陸入侵台灣，美國是否做好了對中國大陸進行制裁的準備？

在聽證會上，密蘇里州的共和黨籍眾議員布萊恩．盧特克麥爾（Blaine Luetkemeyer）問葉倫，一旦中國大陸入侵台灣，美國是否做好了對其進行金融制裁的準備？

葉倫似乎給出了肯定的答覆。她說：「國安會與跨部門合作，以確保它能夠應對對我們國家安全構成的威脅。我無法提供關於對與台灣有關的假設事件的反應的任何細節，但我要說的是，這是我們與其他政府部門合作的事情。」

巴爾眾議員在聽證會上提到，特設委員會對中國大陸入侵台灣後對它進行制裁做了一個桌面的推演，推演的情形顯示，美國的第二大外國債權人中國大陸將拋售它所持有的8590億美元的美國國債。

他問道：「如果中國一夜之間拋售這種體量的美國國債，你將如何與我們的國際盟友以及美聯儲合作來應對這種情況？」

葉倫回答說：「我們沒有參與應對這種風險的具體推演，但美國國家安全委員會顯然對此有持續的關注。」

巴爾建議財政部為中國大陸拋售美國國債做好準備，包括與美聯儲以及美國的盟友合作，來應對這種情況。

今年2月底，眾議院金融服務委員會表決通過了三個支持台灣的立法議案，分別是《2023年台灣衝突阻遏法》、《2023年不歧視台灣法》與《保護台灣法》。眾議院外委會當天也無異議口頭表決通過了《台灣保證落實法》，凸顯了美國國會對台灣的支持。

議員批評國際金融組織，葉倫：它們是對中國大陸的重要平衡

這次聽證會的主題是國際金融體系的現狀。眾議院金融服務委員會的副主席、阿肯色州共和黨籍聯邦眾議員法蘭西．希爾（French Hill）批評國際金融機構沒有為發展中國家的利益服務，而讓中國大陸成為世界上最大的債權人。

這位議員說，「世界銀行和國際貨幣基金組織應該把精力集中在消除貧困和幫助各國克服危機上。但不幸的是，國際金融機構似乎什麼都考慮，唯獨不考慮經濟增長。他們陷入了為西方非政府組織而不是發展中國家的利益服務的空洞言論的無底洞。難怪中國已成為世界上最大的官方債權人，儘管其貸款條件往往比國際金融機構的貸款條件更為苛刻。非洲是一個有用的案例研究。」

他批評美國財政部反對多邊開發銀行計畫在非洲進行的幾乎所有化石燃料和核項目，儘管非洲大陸的一半都沒有電力供應。這使得中國大陸得以在非洲進行基礎設施建設。

希爾還認為，國際貨幣基金組織未能讓中國大陸遵守國際準則。

他說，「如果該組織認真對待自己的長期使命，就必須嚴肅對待如何勇敢的面對中國政府。如果繼續讓北京方面拖延與借貸國的債務重組談判，那麼到今年年底，國際貨幣基金組織就沒有太多理由獲得額外的資源。」

不過財政部長葉倫說，這些機構提供的資金是對中國大陸對發展中國家提供的資金的平衡。

她說，「國際金融機構為解決世界面臨的挑戰，從抵御經濟風暴到刺激經濟的長期發展，提供了實實在在的資源。僅在2022年，國際開發銀行就向發展中國家提供了超過1500億美元的資金。這些機構反映了美國的價值觀。國際金融機構的援助帶來了對治理、問責制和債務可持續性的強烈要求。它是對來自中國等其他國家的不透明、不可持續貸款的重要平衡。例如，多邊開發銀行是縮小發展中國家基礎設施差距的主要融資來源。這些基礎設施項目遵循旨在實現我們合作夥伴社區的可持續和包容性增長的強勁的技術和其他標準。」