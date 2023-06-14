國1北上竹北路段14日凌晨發生火燒車事故，國3北上79.2公里關西路段，在上午7時41分發生疑似追撞車禍，新竹縣消防局據報派遣芎林及竹東車組3車6人前往搶救，將受傷的4人送醫。

消防人員趕至現場發現是2台轎車車禍，1輛轎車車尾被撞到全爛，共有4人受傷，1人年約60歲婦人，意識模糊、右手及骨盆疑似骨折，由芎林91送往國軍804。

另受傷3人為25歲女子擦傷及胸部疼痛，36歲女子擦傷及胸部疼痛，52歲男子擦傷及胸部疼痛，由竹東91送往竹北東元。全案由國道警方調查處理中。