宏華國際董事長張義豐表示，永和客服中心是宏華國際自2014年客服事業組織成立以來，第一個擴增的外點自建營運客服中心，不僅代表與母公司中華電信各分公司與企客業務的緊密合作，更象徵宏華客服營運量蒸蒸日上。在前後耗時一年多的建設期間，除了母公司中華電信行政暨資產發展處、客服處及新北營運處大力相助外，還有宏華同仁跨組織通力合作，才能順利落成。未來將可提供125席全通路的值機作業，為客戶提供更豐沛的承攬量能。

宏華國際總經理陳鏡明指出，少子化引爆人力缺口，加上客服人員高流動率、專業度難培養等痛點，讓企業對客服委外有著更高的需求與期待，不只是被動接聽電話，更希望能積極行銷、創造業績。因此，近年來，宏華積極推廣「一站式智慧客服」，提供一條龍的全包式服務，借助母公司強大的資通訊資源與全台第一的機動調度人才庫，大幅降低企業經營成本，承攬能力備受客戶肯定，迸發更多元的業務需求，因此催生永和客服中心。

此外，宏華也與時俱進，積極運用科技開創更便捷的客服模式，發展出HCRM雲端客服平台、AI聊天機器人、AI訓練師、AI掃拍辨識等多樣化的智能客戶服務，除了為不同規模企業提供高彈性、多通道客服方案，也成功拓寬客服應用模式與定義，從一般消費問題答詢，到高專業領域的醫療查詢、科技產品遠端教學、電力問題判讀排解、金融補助申請審件，皆能完整服務。