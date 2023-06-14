主打年報酬8％的澳豐基金，透過國內兆富公司銷售，有上萬投資人受害，其中還不乏八家上市、五家上櫃公司踩雷。有媒體報導，澳豐案背後的旭暉集團世紀騙局有如滾雪球，另有逾730億元金流人間蒸發，整體受害金額已超過1700億元。

根據鏡週刊報導，台灣受託參與澳豐案調查人士透露，澳豐金融母集團香港旭暉旗下城信資本納閩除有澳豐資金外，另有旭暉集團其他子公司的資金，逾730億元人間蒸發。至於被指為首腦的澳豐金融集團負責人董身達，則點名這起詐騙案的真正幕後黑手是旭暉，報導稱旭暉的最終受益人是馮氏家族以及劉錦華三名香港人。

報導引述業內人士說法指出，旭暉的最終受益人：馮氏家族是馮浩森、馮浩榮父子，負責掌握金融商品；至於劉錦華則掌管台灣銷售管道，包括兆富、太碁、致富等三家公司。

回顧澳豐基金事件在2015年就有投資人舉報違法販賣海外基金，但公司不受影響持續運作，最後在2022年底這場超過千億的騙局才正式爆開，投資人無法贖回本金也無法按時拿到利息。鏡周刊報導，受害投資人透露，由於購買澳豐商品門檻是10萬美元起跳，有一定資金門檻，能投資的都是金字塔頂端，除駐世貿組織代表羅昌發夫婦踩雷及10家上市櫃企業中招外，前總統李登輝家族成員也曾持有澳豐基金，總受害人數超過1.3萬人。