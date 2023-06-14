2023年不知不覺已過完一半，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖虎、羊、狗、豬下半年事業運將超級旺，其中生肖虎升遷機運將出現，但也會有較多考驗；生肖羊事業發展良好獲得貴人幫助；生肖狗需保持良好團隊合作關係就可事半功倍；生肖豬則是才華與能力獲得展現機會。

▍生肖虎

生肖虎升遷機遇將出現，但也會有較多考驗、挑戰伴隨而來。下半年工作容易遇到攔路虎，需以更強烈的決心去反抗，才能贏得勝利，有機會獲得上級的青睞。農曆12月會有職場貴人出現，此時謀事將更輕鬆。

▍生肖羊

生肖羊官祿運旺盛，事業發展機遇不錯，工作業績表現亮眼，能夠得到眾人認可，有利謀求心儀職位。下半年運勢穩定向上，且有貴人暗中相助，若想爭取升職機會將更加順利，可把握此時大膽爭取，容易獲得好結果。

▍生肖狗

生肖狗職場上諸事順利。下半年工作上多有合作之相，或遇上需要以團隊力量來進行的事，若能盡力維繫良好的人際關係，可事半功倍。注意和上級保持融洽關係，便能促進手邊事務往好的方向發展，升職加薪自然在望。管理階層的生肖狗需注意，下半年壓力會伴隨升職機會同時來到，要做好準備。

▍生肖豬

生肖豬官祿運走高，此時才華與能力將可得到展現，雖然會出現強有力的競爭者，但對方無法掩蓋他們的光芒。下半年基層員工或高級主管的生肖豬有升職機會，尤其在農曆8、12月可多關注升職的相關資訊，但也需注意，切勿只盯著自身利益，而不顧及他人。