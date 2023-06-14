趁著端午佳節將至，台中市第二警分局深入社區進行交安宣導。（台中市第二警分局提供／馮惠宜台中傳真）

太有才！ 警花改編超夯洗腦歌「種交安的花」，推廣行人安全。

「在小小的花園裡面挖呀挖呀挖～種小小的種子開小小的花」最近這首「挖呀挖呀挖」的「挖土歌」在各大社群平台爆紅，台中市第二分局警花在社區交通安全宣導時，將它改編成「交通安全版本」，透過帶動唱方式搭配簡單的手指舞，讓台下老老少少全程關注，不知不覺跟著搖頭晃腦，一起合唱起來。

趁著端午佳節將至，各里接續舉辦包粽、呷粽活動，台中市第二警分局以「停讓行人我最棒」、「路口停讓愛最大」為口號，於112年6月10、11二日深入「新興里」、「錦平里」社區與里民們互動、宣導行人交通安全的重要性。

而育才派出所警員許珈珈與交通組巡官莊靜宜日前於北區社區活動中心實施交通安全宣導，以目前最夯洗腦歌曲「小小花園」改編成「交通安全版本」，透過帶動唱方式搭配簡單的手指舞，讓社區內的老老少少全程關注，不知不覺跟著搖頭晃腦，一起合唱小小花園。

只見美麗警花在台上帶著民眾唱起「過小小的路口、別滑呀滑呀滑、把小小的手機、收進包包呀、過大大的路口、眨呀眨呀眨、用大大的眼睛、看清別眼花、過特別大的路口別怕呀怕呀怕、用特別大的腳步快快移動吧、在什麼樣的花園裡 挖呀挖呀呀、種交通安全的種子、開平安的花」。

員警賣萌演出，希望帶動現場的社區長者及小朋友，藉由生動有趣的歌詞銘記馬路如虎口，要大家過路口時「不滑手機」、「看清號誌不闖紅燈」「不任意穿越道路並快快大步走」，將交通安全觀念深植人心，大家都能快樂出門，平安回家。