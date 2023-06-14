恐怖毒咖啡包竟隱身雲林麥寮。海巡署偵防分署高雄查緝隊經長期跟監埋伏，攻堅麥寮一處鐵皮工廠，當場查獲新興毒品「喵喵」、四級毒品、製毒原料、各式製毒化學品，製毒機具等證物，並當場逮捕3名犯嫌，初估至少可製成60萬包毒咖啡包，全案依違反《毒品危害防制條例》移送偵辦。

根據調查，海巡署偵防分署高雄查緝隊會同雲林查緝隊、彰化查緝隊、高雄市政府警察局新興分局、雲林縣政府警察局台西、虎尾及斗六分局等單位共組專案小組，報請臺灣雲林地方檢察署指揮偵辦，於4月22日持雲林地方法院核發之搜索票執行查緝，在雲林麥寮地區一座製毒工廠查獲新興毒品-喵喵成品18公斤(可混6萬包毒品咖啡包)、四級毒品43公斤、製毒原料120公斤、各式製毒化學品計3,180公斤、製毒機具等證物及3名犯嫌，全案依違反《毒品危害防制條例》移送臺灣雲林地方檢察署偵辦。

高雄查緝隊日前掌握不法集團涉嫌於雲林地區製毒之具體情資，經長期監控掌握人員活動作息，即向雲林地方法院聲請搜索票執行查緝，一舉緝獲製毒工廠、喵喵成品、半成品等證物，經估算倘所有原料完成毒品製作銷售後，可製成60萬包毒品咖啡包，市值約近1億8千萬元，若使其流入市面將嚴重危害社會治安及國民健康。

海巡署為貫徹政府反毒決心，落實行政院「新世代反毒策略2.0」溯源斷根，遏止毒品危害社會，將持續加強毒品案件查緝，秉持「追本斷源」精神追查毒品幕後集團，呼籲民眾若有發現不法，請撥打海巡署「118」報案專線檢舉，冀盼全民齊心，減少毒品危害，共創無毒家園 。

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