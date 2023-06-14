一名長期留美的男子，因常吃洋芋片、薯條等零食，在48歲時就首次發生心肌梗塞。醫師表示，碳化化合物經高溫烹調會產生糖化終極產物，會嚴重傷害血管。因此，除了食材本身可能對人體產生危害，不當的烹調方式也會嚴重傷害健康。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》表示，上述男子目前50多歲，是一名歸國的學人，近來返台在國內的大專院校任教，雖然無三高（高血脂、高血糖、高血壓），但在台就醫時坦言，曾在48歲首次心肌梗塞發作。

為何該男子在無三高、如此年輕的情況下就發生心肌梗塞？江守山說明，該男子坦言，他長年在美國求學生活，習慣美式飲食，愛吃洋芋片、薯條。「多項研究證實，碳化化合物經高溫烹調，會產生糖化終極產物AGEs，這是一種血管的毒物，會嚴重傷害血管的健康。」

江守山表示，有些人自認不吃甜食，但澱粉類的食物經過高溫烹調過程，產生的物質也會影響人體健康，建議民眾除了關注食材本身對人體的安全性外，也要留意烹調方式的影響。