大陸女星徐嬌9歲因反串飾演周星馳電影《長江七號》男主角「小迪」爆紅，更傳出周星馳為此收她為乾女兒，如今已25歲的徐嬌五官變得精緻，且充滿少女的活力及甜美氣質，而她也不吝嗇地經常透過社群曬出美照，但近日她分享無濾鏡的看牙自拍照，卻遭網友批評「毛孔像天坑」，對此，徐嬌大方回應了。

徐嬌經常透過社群分享生活。(圖／擷取自徐嬌微博)

徐嬌憑藉出眾亮麗的外型及直率的個性，在微博上擁有5百多萬粉絲追隨，近期她分享一系列無濾鏡看牙照，當中可見徐嬌幾乎是以素顏出鏡，臉上可以看見部分毛孔及雀斑，照片曝光後，大多數粉絲大讚：「嬌嬌太Real了」、「謝謝嬌讓大家減緩容貌焦慮」。

不過有網友留言：「除了有一丟丟（點點）斑，就真的很不錯了」，怎料竟意外釣出徐嬌回覆：「我喜歡我的斑」，此外，也有人提出疑問：「你這怎麼變年輕了，這是以前的照片嗎？」，徐嬌則表示：「我本來就很年輕」，高EQ回應引發大批網友狂讚。

事實上，這並不是徐嬌的外貌第一次遭到網友批評，但她都是以正面的態度迎戰酸民，過去她分享一系列比基尼照，也被評：「真的沒什麼美感…」，當時徐嬌坦言，很喜歡自己的身體，「那就大大方方展現給大家看」。