一名年近30歲男性，大腿根部長出腫塊，被他院醫師診斷為疝氣，加上他聽信男性做完疝氣手術後會性無能的謠言，於是遲遲未做進一步篩檢。4年後腫塊從原先乒乓球大小變成棒球般大，經進一步化驗發現，這根本不是疝氣，而是惡性肉瘤，若再晚一點處理，可能會有截肢的風險。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書專頁分享案例，表示一名年近30歲男性來看診，不過報到後又突然反悔，在診間外糾結徘徊許久才進來，並要求先請護理人員暫時迴避。

接著該男向陳榮堅透露，自己私密處附近有些異狀，初步檢查發現其大腿根部有顆如棒球般大的腫塊。事實上，對方表示，4年前就已知長出如乒乓球大小的異物，然而，當時在他院檢查被診斷為疝氣，加上他又聽信男性做完疝氣手術後會性無能的謠言，所以一拖就好幾年。後來是因為剛結婚不久，覺得勢必得積極處理，才來看診。

經過進一步化驗檢查，陳榮堅發現這根本不是疝氣，而是惡性肉瘤。治療不但要把那處的肉挖掉一塊，還要去做電療，且骨盆腔附近的淋巴結也需要處理。醫師表示，以該名男子的情況，依照過往案例來看，若再晚一點處理的話，因為離大腿根部很近，甚至有可能會需要做到截肢手術。醫師提醒，當發現身體有些小問題時，務必盡早釐清原因，不要拖到問題變嚴重時才處理。

根據林口長庚紀念醫院衛教資料顯示，惡性肉瘤約佔所有癌症診斷的百分之一，台灣每年約有500人確診，屬於一種少見的癌症；惡性肉瘤一開始最常以無痛腫塊表現，常見於手、腳及軀幹，但也可能見於幾乎全身裡裡外外；好發年齡約在50～60歲左右，男性稍多於女性。