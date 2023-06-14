●SoFi投資策略部門主管Liz Young表示，如果聯準會正在尋找數據來說「我們將在6月暫停」，我想他們今天找到了。但這又是看你從哪一面解讀，如果你看漲，你可以說通膨從到頂以來已下滑超過50%；如果你看跌，你可以說通膨率仍然比聯準會的目標高出一倍。

●貝萊德美洲iShares投資策略部門主管Gargi Chaudhuri表示，聯準會將暗示到2023年底至少再升息一次，以盡可能地為自己爭取選擇性，這符合市場預期；其指引方向將朝向「跳過一次升息」以觀察自升息周期起將利率提高5%的影響，而非較長時間的「暫停升息」。

●高盛前合夥人、過去被喻為「女股神」的哥倫比亞大學教授Abby Joseph Cohen表示，她預期聯準會本周將按兵不動以觀望局勢發展。高盛執行長David Solomon則表示，他對美國經濟的韌性感到驚訝，由於通膨仍然僵固，聯準會仍有可能再度升息，此外，他表示聯準會今年不太可能轉向並調降利率，但可能會在明年某個時候開始降息，利率最終將回落到2%～3%。

●SMBC日興證券首席美國經濟學家Joseph LaVorgna表示，經濟的強弱將決定聯準會是否在今年晚些時候再度升息，我不確定其決議是否會受到通膨本身所驅動，因為核心通膨的僵固性仍將持續一段時間，理由是整體GDP增長將再度加速，或者緊俏的勞動力市場沒有顯現任何緩解的跡象。