大學甄選入學委員會今天公布今年申請入學統一分發結果，3萬8953人獲分發，報名分發率51.18％，較去年的57.62％減少6.44個百分點。此外，今年缺額大爆發達1萬6121個，較去年增加5827個，台、成、清、陽交大、政等頂大缺額從140人到284人，甚至連醫學系也有122個缺額，比去年117個多5個，缺額創5年新高。

甄選入學委員會表示，112學年大學申請入學總報名人數7萬6112人，相較於111學年度8萬1350人減少5238人；申請入學招生名額5萬3856個（含願景組143個，不含原住民、離島、願景計畫外加名額），相較於111學年度5萬5,810個，減少1954個。

112學年通過第一階段篩選考生平均通過校系數為2.96個，較111學年度2.88個增加。再從考生填報志願序獲分發的情形，112學年度以第一志願序獲分發有36,855人，比率為94.61%，較111學年度93.00%，亦有成長。

112學年獲分發人數3萬8953人（含原住民、離島、願景計畫外加名額），因總報名人數減少，相較111學年度獲分發人數4萬6875人，減少7922人。112學年度報名分發率（獲分發人數/總報名人數）為51.18％，較111學年度57.62％減少6.44個百分點。

112學年度分發後的招生缺額計有16,121個（不含原住民、離島、願景計畫外加名額），相較111學年度招生缺額1萬0294個，增加5827個。今年招生缺額數增加主要原因為總報名人數減少5238人。

今年各校招生缺額大爆發，頂大的台大缺178個、成大缺大284個政大缺243個、清大缺180個、陽明交大缺140個，可說即使頂尖大學，現在要招生也不容易。老牌私校狀況也很慘，今年缺額最多的前三名分別是，文化大學缺908個、淡江大學缺873個、銘傳大學缺821個。

此次，連醫學系也有122個缺額，比去年的117個多5個。其中高雄醫學大學醫學系缺33個最多、其次是長庚大學醫學系缺29個、輔仁大學醫學系缺15個。甚至連台大希望組辛組（醫牙）也有1個缺額，成大醫學系則缺15個。

大學甄選入學委員會提醒，師資保送甄試及醫事人員養成計畫錄取生已併同申請入學錄取生一起辦理分發，故前述3個招生管道獲分發錄取生如欲參加112學年度「大學分發入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」，應依簡章規定於6月14日至6月17日每日上午9時至下午9時止，於本會網站聲明放棄入學資格。未依簡章規定期限及方式辦理者，一律不得參加當學年度「大學分發入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」。

另外，獲分發錄取生如參加其他入學管道而獲錄取者，亦應於其他入學管道的錄取大學報到前，完成聲明放棄入學資格，否則一經發現，即取消本招生分發校系的錄取資格。惟統一分發結果公告前，已於其他入學管道錄取且完成報到者，不影響本招生的獲分發錄取資格。