特斯拉早在5年前就發表Semi電動卡車，原定2019年開始交車，但因各種生產問題導致時程延宕，到去年12月才完成第一批交車，是2020年以來特斯拉首度推出的新款電動車。
雖然Semi占特斯拉營收比重不及其他主流車款，但馬斯克表示Semi在特斯拉加速能源轉型的過程中扮演重要角色，因為傳統重型卡車排碳量比一般轎車更多。
馬斯克13日在德州奧斯丁一場能源研討會上發表上述消息，並藉機呼籲美國大型能源公司擴大投資能源開發，因為他預期越來越多人開電動車，將使美國電力需求在2045年前增加2倍。
特斯拉執行長馬斯克13日表示，受到上游電池供應問題影響，特斯拉電動卡車Semi在明年底前都無法擴大產量，但他並未說明擴大產量所指的確切數字。
特斯拉早在5年前就發表Semi電動卡車，原定2019年開始交車，但因各種生產問題導致時程延宕，到去年12月才完成第一批交車，是2020年以來特斯拉首度推出的新款電動車。
雖然Semi占特斯拉營收比重不及其他主流車款，但馬斯克表示Semi在特斯拉加速能源轉型的過程中扮演重要角色，因為傳統重型卡車排碳量比一般轎車更多。
馬斯克13日在德州奧斯丁一場能源研討會上發表上述消息，並藉機呼籲美國大型能源公司擴大投資能源開發，因為他預期越來越多人開電動車，將使美國電力需求在2045年前增加2倍。
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