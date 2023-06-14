林男謊稱罹癌未期，涉嫌要脅前妻賣淫，被高雄高分院判刑。（洪靖宜攝）

高雄林姓男子向吳姓前妻自稱罹患大腸癌末期，要求吳女賣淫吸取他人「陽氣」才能助他戰勝癌細胞，若吳女不肯，他就以「下降頭」說法嚇唬她，高雄高分院審理後，更一審依圖利強制使人為性交猥褻罪，判處徒刑7年半。可上訴。

判決指出，林姓男子因缺錢花用，2016年6月初期間，向吳姓前妻謊稱罹患大腸癌末期，需要吳婦與別人發生性關係，以吸取陽氣的方式，才能幫助他戰勝癌細胞。

吳女起初不願配合林男，未料林卻扮起「東嶽大帝」，以神明語氣對吳女講話，或是對她發脾氣，更拿著吳女的生辰八字稱要「下降頭」，由於吳女篤信民間信仰，害怕若是不從恐真的會遭到鬼神等無形力量懲罰，於是配合林男要求上網找男客。

吳女從網路聊天室跟男客談妥性交易價碼後後，由林男載著吳女到高雄市路竹區汽車旅館等處賣淫，與男客進行全套性交易，每次得手的2500元全交給林男。

法院審理時，林男否認逼迫吳女從事性交易，還稱他跟吳女認識時，她就已經在外賣淫，也沒拿過吳女的錢，是因為她對高雄地區不熟，才會載吳女到旅館。但吳女反駁，稱自己有特殊體質，因此不得已才會聽從林男指示賣淫。

橋頭地院審理時，法官綜合事證，認定林男觸犯2罪，依強制性交猥褻罪分處徒刑7年10月和7年4月，併執行刑9年，高雄高分院更一審審理後，認為林男僅觸犯1罪，改判處徒刑7年6月。可上訴。

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