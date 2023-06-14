日籍女星廣末涼子，近日被爆與已婚米其林一星名廚鳥羽周作互動曖昧，她於第一時間澄清並否認相關傳聞，沒想到稍早竟改口坦承出軌，除了向家人道歉之外，也宣布演藝事業「無限期停工」。

廣末涼子宣布演藝事業「無限期停工」。(圖／hirosue_staff IG)

廣末涼子被爆疑似出軌米其林名廚鳥羽周作，兩人不僅被目擊私下約會，還被抓包入住同一間飯店，對此，她先是否認相關傳聞，並於第一時間回應：「絕對沒有！我有3個孩子」，而鳥羽周作則強調兩人只是朋友關係，不過廣末涼子老公日前出席活動時，卻表示：「我的家庭現在正陷入了困境，我會好劃出界線，請大家期待」，一句話讓出軌疑雲甚囂塵上，這也讓廣末涼子事業慘遭波及，廣告遭業者以「藝人無法傳達商品價值」撤下。

廣末涼子有著「20世紀末最後美少女」的美稱。(圖／中時資料照)

未料，此事件居然一百八十度大轉變，廣末涼子稍早在IG發表聲明，只見她一改原先否認到底的態度，改口坦承和米其林名廚鳥羽周作有婚外情，對於自己輕率行為，造成男方一家人痛苦的心情，讓她感到相當內疚，此外，自己也已經向家人說明此事，並親口向他們道歉，希望藉此博取原諒。

經紀公司隨後也同步發出道歉聲明，將對廣末涼子做出無限期停工處分，看來廣末涼子不僅形象翻車，演藝事業恐怕也將跌入谷底。