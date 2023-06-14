大陸政府歐亞事務特別代表李輝投書中共官媒表示，中方在「烏克蘭問題」（俄烏戰爭）上的立場是客觀公正的，也得到了國際社會大多數國家的支持；衝突終究只能靠談判來結束，早一天停火、早一天談判，就有早一天迎來和平的希望。

中共官媒《人民日報》14日在第3版刊載了李輝的署名文章，題為《為政治解決烏克蘭危機貢獻中國力量（國際論壇）》。文章指出，為進一步宣介中方提出的關於政治解決「烏克蘭危機」的立場主張，推動國際社會凝聚更多恢復和平的共識，5月中下旬，我作為中方政府歐亞事務特別代表，先後訪問了烏克蘭、波蘭、法國、德國、歐盟總部和俄羅斯，與各方進行深入溝通交流。

文章說，烏克蘭危機全面升級以來，中國大陸作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談。習近平主席與俄羅斯、烏克蘭等多方領導人深入溝通，呼籲盡早和談，為危機的政治解決積累有利條件。習近平主席提出的「四個應該」，即各國主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持，是中方推動政治解決烏克蘭危機的根本遵循。今年2月24日，中方發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，提出尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談等12條主張，得到了國際社會的普遍認同和讚譽。

李輝強調，這次訪問的主題就是勸和促談。訪問期間，圍繞政治解決烏克蘭危機，我與烏克蘭總統澤倫斯基、外長庫列巴，俄羅斯外長拉夫羅夫以及歐洲各國的同事們深入交換了看法和意見。各方讚賞並積極評價中方為恢復和平、政治解決烏克蘭危機所做的努力，期待中方發揮更大作用。這再次表明中方在烏克蘭問題上的立場是客觀公正的，也得到了國際社會大多數國家的支持。

李輝指出，在交流中，各方對當前危機的升級和外溢風險都流露出擔憂情緒。衝突地區的核設施安全引發各方高度關注，核事故一旦發生，沒有哪個國家能夠獨善其身。這場危機引發的糧食安全、能源安全、跨境基礎設施安全等風險還在持續發酵。

他說，衝突終究只能靠談判來結束，早一天停火、早一天談判，就有早一天迎來和平的希望。只要和平有一線希望，就應該積極作出努力，而不是任由衝突延宕下去，更不要火上澆油，導致局部衝突演變為大規模戰爭，甚至核戰爭。目前看，各方坐下來談判、談出成果可能還面臨很多困難，但重要的是推動凝聚各方共識，形成最大公約數，為危機的最終解決逐步積累和創造條件。

文章強調，中方在烏克蘭問題上沒有私利，不搞「小圈子」，沒有拱火澆油，更沒有趁機漁利。中方始終認為，為了解決這場根源複雜、影響深遠的危機，既要勸和促談盡快停戰，更要推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，致力於長治久安。為此，國際社會應堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，更好維護世界和平與穩定。

目前，世界上越來越多的國家和有識之士呼籲政治解決烏克蘭危機，結束衝突，恢復地區和平穩定。中方願繼續與國際社會一道，站在和平的一邊、站在對話的一邊、站在歷史正確的一邊，為世界和平與安寧貢獻力量。