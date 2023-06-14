追蹤全球股市上漲行情，周二泛歐Stoxx 600指數收盤上漲2.54點或0.55%，為463.27點。

美國公布五月CPI成長率幾乎沒有增加，支持了聯準會採取鷹派態度，但是不升息的觀點。

根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具，交易員們認為，聯準會周三將利率維持在5.00%至5.25%區間的可能性為94%，同時預計7月加息的機率為60%。

歐洲央行(ECB)將於周四舉行政策會議，預計將在會議上再度升息25基點(1碼)，以遏制頑固的通膨。

Santander CIB的一名主管Antonio Villarroya指出，過去幾周歐洲央行的官員發表的言論，顯然為將來可能的升息週期延長至9月開啟了大門。一些官員暗示，在6月祭出升息之後還需數次加息；而另一些官員則發出了暫停加息的訊號。

對利率敏感的科技股上漲1.4%，礦業股上漲2.7%，來到近7周新高。

中國的人行下調短期貸款利率，以提振風險情緒，推進了工業金屬價格上漲。

業務與中國關聯較多的奢侈品巨頭LVMH集團上漲0.9%，歷峰集團(Richemont)大漲2.0%。

資料顯示，德國五月的通膨來到6.3%。英國公布四月工資大漲，就業人數大幅增加，顯示勞動力市場的強勁。

馬士基(Maersk)大漲4.6%；此前該丹麥公司表示，首艘使用碳中和甲醇的貨櫃船，已經從韓國啟航，要駛向丹麥。

瑞典工業集團Hexagon升4.0%；稍早該集團與輝達(Nvidia)共同宣布了合作方案。

在花旗將評級下調至「賣出」之後，英國住房和汽車保險公司Admiral大跌5.1%。