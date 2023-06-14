該公司產品主要可分為三大類：CPC Cells、CPC Robot及CPC Studio。CPC Cells以線性滑軌及線性馬達等現有產品；CPC Robot則包括微型六軸機械手臂、VA真空夾爪及自動換刀系統等產品；CPC Studio則是控制系統的軟體，包括PLC及IDE平台。

微型滑軌目前營收比重約6成，大型滑軌約3分之1，線性馬達占比不到5％，微型滑軌毛利率仍可維持在50％以上、大型滑軌約26.53％、線性馬達35％。

由於半導體尚未復甦，微型滑軌比重下滑，若第3季半導體出貨增加，對毛利率將有幫助。

直得去年在歐洲進行一個新的投資案，主要位於德國南部Geisingen，主要用於興建辦公室、倉庫及後端加工，預計第3季與營造廠簽約及申請建照，未來更能貼近歐洲客戶。

直得5月營收5月營收1.02億元，月減3.51％，年減38.03％。累計前5月營收為5.14億元，年減23.77％。去年大陸地區受到疫情影響，營收占比降到2成以下，今年更只有1成，台灣台灣到目前也約只有1成，預期大陸7月開始回升，半導體估計8月有機會升溫，第3季營收優於前兩季。