民進黨前副秘書長林飛帆深陷性平風暴，昨（13）日宣布退出2024台北市第3選區立委選舉。對此，前北市府發言人羅旺哲認為，林飛帆退選代表了兩大意義，並強調接下來受影響最大的就是藍營，從整個局勢來看「已經沒有樂觀的本錢」。

羅旺哲今日在臉書指出，林飛帆退選代表兩大意義，包括一、林的爭議已經實際影響到民進黨選舉；二、黨內給的壓力太大，讓林不得不退，無奈又沒辦法的黨主席賴清德，即便自己的民主大聯盟面子掛不住，但也只能犧牲林。羅旺哲分析，林飛帆若不退，不僅自己的立委選區，甚至整個台北市立委選區都可能受影響。

林飛帆退選後，羅旺哲認為受影響最大的就是藍營，從整個局面來看，已經沒有樂觀的本錢，尤其本來想藉著「飛帆ATM」來進行選戰著力點，現在林退選後，該區的立委選戰等於重新開始。在羅旺哲看來，民進黨已趁著藍營跟侯友宜這兩周的一連串風波，快刀斬亂麻、先清理戰場了。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。