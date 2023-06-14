「文青女神」陳綺貞過去和音樂人鍾成虎交往16年，原本外界以為兩人好聚好散，未料近日鍾成虎跳出指陳綺貞是雙面公主、不守合約規定等，引來不少明星好友替陳綺貞緩頰，五月天阿信更說：「『黑化的陳老師』這麼酷的人物設定只能是我，沒人能跟我搶。」音樂人陳君豪則曬出6點陳綺貞的「黑化證據」，引來本人回應了一個翻白眼表情符號。

音樂人陳君豪昨曬出和陳綺貞合影，寫下「關於陳老師」的六點黑化證據，笑說第一是2019年兩人第一次認識，陳綺貞找他幫忙編楊丞琳的歌曲，初見面就讓陳君豪印象深刻，「錄音時她點了一堆東西給大家吃，是超多那種」；第二，發現女神漸漸崩解，說陳綺貞「其實是愛講無聊垃圾話的女孩，難得遇到跟我一樣愛用垃圾話舒壓的人」。

陳綺貞回應翻白眼符號。（圖／翻攝自howe_howe_howe IG）

陳君豪接著說，陳綺貞後來在他心中形象持續黑化，每次工作都點一堆炸雞，但自己只吃了一隻，「開始懷疑她想餵胖身邊人以顯瘦自己」；第四，有次陳綺貞媽媽帶文件來要給女兒簽名，意外發現陳綺貞其實是媽寶，「媽媽給簽什麼都不看，簽就對了」；第五，陳綺貞看來不食人間煙火，有時人很難聯絡，但其實是手機常不見或壞掉，「是一個磁場跟3C很不搭的人」。

最後，陳君豪說，陳綺貞是典型雙子座，「有些事很精明，有些事大概跟她養的貓差不多聰明」，喜怒哀樂也跟貓一樣明顯，最後強調明白大家愛八卦，「但陳老師與她的前同事夥伴們有太多的事是外人無法感受與理解的，就交給法律跟時間，而那些美好的音樂與青春都是真切的」，音樂人葛大為也回應：「她真的一直在吃！！！（爆料）」，引來陳綺貞回應了翻白眼符號，其他人回：「可以外送雞排嗎」、「但是為什麼她吃不胖」、「世界上有一種餓，是綺貞怕你們餓」。