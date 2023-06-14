新北市議員陳乃瑜今（14）日爆料，過去曾遭媒體人朱凱翔性騷擾，甚至差點被對方性侵，說「我假裝這些都不曾發生，但十多年來，這些過去卻成為我心中的痛，無法直視的傷口」；不過朱火速在臉書回應稱全無此事，甚至酸對方來參加自己的婚禮，卻只包了1200元。

陳乃瑜今日在臉書表示，10多年前還是菜鳥記者時，就曾看到朱凱翔對其他人伸出魔爪，但當時的她只敢沉默，甚至覺得「還好不是我」，不過類似的情節某天也發生在她身上，「肢體的撫摸碰觸，親吻，甚至硬要擠上我回家的計程車，我差點被性侵…」

消息傳開後，朱凱翔火速在臉書發文回應，指出在該次唱歌聚會上，最後只剩下自己、陳乃瑜及另一位同業，最後雖然是自己送陳回家沒錯，但完全沒發生陳所述之情節，且隔天醒來後更被告知，當時正與陳交往的某民進黨台北市議員的助理不滿「接送」一事，竟一度發文嗆聲「大記者了不起噢」，雖然事後已刪文，但之後他熟識朋友聚會都很少邀約陳，「因為我的朋友們對妳並無好感，我個人也絲毫不想再沾上妳與男友爭風吃醋的風波」。

朱凱翔回憶，除了偶爾在採訪場合遇到外，最後一次與對方有交集是在自己結婚前夕，當時本沒有要發帖子給對方，沒想到陳主動跑來喊「凱翔哥，你怎麼沒有發帖子給我」，他才因此補了一張給對方，「後來翻看禮金簿才找到，妳包了1200元」。

朱凱翔強調，「我做錯的事，我會檢討反省。但是沒有的事，就是沒有，不會因為風向怎麼吹，或是人事已非，就完全走樣，請陳議員勿胡亂指控」。

不過陳乃瑜事後留言回擊，稱事發當天一行人是去吃燒肉，而非在KTV唱歌，一同聚餐的還有一位議員助理及一位記者同業，所幸該議員助理發現有人硬要擠上計程車後，開車在後方跟隨，確認自己有平安回家，讓她至今都非常感謝對方。

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