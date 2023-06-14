【全程字幕】總統大選最新民調曝！柯文哲支持度暴衝首破三成 侯友宜回應了 @ChinaTimes ​

媒體最新公布民調，新北市長侯友宜再度墊底，侯友宜今天表示，民調高低他都參考，也虛心看待這些事情，侯友宜不怕挑戰、不怕困難，堅定步伐凝聚所有向心，團結在一起，把台灣現在困境務實解決「從不開空頭支票」，會把台灣未來安全以及永續繁榮政策跟全民報告，「只要大家同心齊力，相信一定會贏」。

對於外界認為競選幕僚團隊慢半拍，甚至傳國民黨主席朱立倫人馬會進駐，朱立倫也可能當主委。

侯友宜說，他到基層包括很多地方民代、里長非常關心他也支持他，這段時間因為我們起步比較慢，團隊整合上要更加把勁，他聆聽很多人的意見，只要大家同心齊力，相信一定會贏，不管黨部所有選辦辦公室、各地方支持我們的好朋友，團結在一起。

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜14日主持市政會議，並接受媒體聯訪回應總統大選相關議題。（黃世麒攝）

外傳朱家軍北市府顧問陳國君可能進駐選辦，侯友宜說，國君是老同事，長期關係密切，會歡迎更多好朋友一起來努力，讓團隊做到更好，一起加油。

媒體詢問7月是否有出訪行程，侯友宜說，會到世界上友好台灣的國家，將做好準備再跟大家報告。