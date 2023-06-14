國民黨台北市議員游淑慧（如圖）14日召開記者會，指控現任神腦董事長鄭宏輝在2021年2月23日聚會後送一名女性返家途中，在車上對她猥褻。（張鎧乙攝）

性騷風波還沒結束！國民黨台北市議員游淑慧今（14）日轉述一名商界女性2年前的遭遇，該女子稱某次餐敘時認識了前民進黨新竹市議員、現任神腦國際董事長鄭宏輝，吃完飯後鄭説能順路載她回家，在車上卻突然親她，還拉開自己的褲子拉鏈掏出生殖器，示意要她幫忙口交，最後她以生理期為由才脫困。

游淑慧轉述，受害人在2021年2月23日接到朋友邀請，參與30多位政商界人士餐敘，當時她在外縣市辦事，身穿休閒服裝也無化妝，本不想應邀參與，但朋友勸說任職公司成立沒多久應多建立人脈，最後才答應赴約。

受害者在席間與鄭宏輝交換LINE後，詢問友人是否認識鄭，對方回覆與鄭見過幾次面，印象中是個低調的好人。餐敘結束後，鄭宏輝得知受害者欲叫車離開，便稱能順路載她回家，受害者認為她與鄭有共同好友，且當天穿著保守應不會出事，於是答應上車。

鄭宏輝在車上一開始談話內容相當正常，沒想到受害人準備下車時，鄭突然盯著對方用台語說「妳真的很漂亮」，接著湊過去親受害者，受害者推開鄭並說自己已結婚、有小孩，鄭卻說「我也有結婚有小孩呀！而且小孩都很大了」，並解開褲子拉鍊掏出生殖器，示意被害人幫他口交。

當下受害者相當恐懼，但仍強忍情緒逼自己冷靜下來，告訴鄭宏輝「這裡是馬路邊，不太好」，鄭居然馬上要求司機載他們到汽車旅館，受害者只好藉口月經來不方便，鄭於是說「不方便呀～那改天好了」。事發隔天，受害者發現鄭宏輝來電根本不敢接，心裡只想此生再也不要見到鄭及他的訊息。

受害者原本只想遺忘此事，但隨著性騷擾新聞不斷播放，加上朋友鼓勵，她決定要站出來公開鄭宏輝性騷擾的事情，不想再讓下個人受害，尤其鄭現在是神腦國際董事長，受害者更擔憂未來有更多女性遭到毒手。

游淑慧表示，鄭宏輝2021年2月初曾因雞排妹被性騷，透過臉書發文聲援，同年4月還參加雞排妹發起的反性騷活動，受害者得知這些事情後感到錯愕、氣憤且難以置信，認為鄭宏輝一邊反性騷卻做出性騷擾。

而在記者會結束後，現場媒體致電鄭宏輝兩次，皆轉至語音信箱。

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