美國國會針對2024財政年度國防授權法案（NDAA FY2024）開始審議，其中與台灣相關新增部份為「台美合作在台生產武器裝備」，對此，民進黨立委王定宇直言，這部分因為美國行政部門也有提出，所以通過並落實執行的可能性不小。

外媒《美國之音》報導指出，草案點出台灣目前面臨美國軍售交貨期程過長的問題，若能促進美台在該區域聯合生產武器，可以減輕美國國防工業基地壓力，加快達到初始作戰能力時間，並建立台灣在危機中補充自身庫存的能力。

王定宇表示，如果美國授權、提供技術在台生產裝備，可能的項目有哪些？據俄烏戰爭經驗，彈藥類、無人載具類、以及部份零組件的可能性較高，刺針、標槍、精準彈藥、各類無人機、主戰機零組件、主戰車零組件等，讓台灣能夠自行補足防衛備料深度 。

王定宇說，這樣的合作關係，展現台美關係的信任和重要，也顯示台灣安全穩定對世界的重要性，而台灣國防工業不僅提供台灣內需，也能成為全球軍工業供應鏈的一員，對台灣經濟也有助益。

王定宇透露，新增條文提出台美合作在台灣生產必要的武器和裝備，由美國提供技術在台生產，草案預計8至12月審查，美國行政部門也組織特別任務2.0版，在行政部門也提出台美合作生產必要的裝備和武器，加上國會在NDAA增加條文，執行可能性很大。

王定宇說，不僅解決對外採購問題，大大強化台灣自給自足，一旦這樣做台灣軍事工業提供內需還能促進經濟成長，台灣也能融入國際供應鏈，在全球軍事工業上也能成為供應鏈，對經濟是正向幫助。

至於台美可能合作的軍事裝備，王定宇指出，彈藥類、無人載具可能是合作的方向，刺針飛彈在烏俄戰爭發揮很大作用，但消耗非常快，台灣四面環海，在台自製生產是很可能發展的方向，而無人機和無人艦艇也是發展的方向，這件事情對台灣經濟和國防安全有充分準備，見證台美關係的升溫，樂觀其成。