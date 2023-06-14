前主播谷懷萱和體育主播丈夫徐展元，最近南下到屏東旅遊，發生意外的插曲，她控訴豬腳店硬上一道沒點的空心菜，與店家隔空互槓，昨再度發文「越來越多受害者浮出檯面」。不過，有網友認為谷懷萱應要多點包容心；對此，谷懷萱留言回應了。

谷懷萱互槓屏東豬腳店的事件延燒2天，不少網友都力挺谷懷萱，但也有少數的人持相反意見，留言表示餐飲業者受疫情影響最大，建議谷懷萱多包容店家，釣出谷懷萱回應：「我們已經點地瓜葉了，不需要店家額外幫我們點空心菜唷，店家都很會做生意，但要做對的，不能凹單唷。」

另名粉絲觀望此事2天，留言指出谷懷萱揭發店家的行為不是道德和勇氣，而是無法接受屏東鄉下婦女義正辭嚴跟她對槓，「得饒人處且饒人.....我們心裡都知道，把事情po上網，就是要戰了 ! 如果屏東的婦人是我們的媽媽.....你們會怎麼認為呢？」面對批評聲，谷懷萱認真地回應：「基本上，我遇到的就是沒點的菜只能被迫接受，你不開心，來罵我，但你知道嗎？現在和我一樣的受害者一一跑來告訴我，他們也有類似遭遇，有人被迫吃高麗菜，有人吃了箭筍，這是我一個人的事嗎？如果你只看店家說法，就忙著來罵我，這會不會太容易被操弄了。」

谷懷萱12日在臉書點名屏東萬巒某家豬腳店，表示6日到該店點半個豬腳、一個乾板條、一碗湯板條和一份地瓜葉，想不到店家突然多送一盤空心菜，谷懷萱檢視菜單後，發現被櫃台林小姐擅自勾選空心菜，但店家堅持不讓步，加上後面有行程要趕，谷懷萱只好多付空心菜的錢。返家後她越想越不對勁，決定PO文公開此事，提醒自己以後不再去這家店，說到做到。為了避免誤會，谷懷萱強調：「我跟林家不識，也不認識林小姐，未有仇恨嫌隙，根本沒必要為了一道幾十元的菜毀我自己名聲。」

眼見事件越演越烈，店家櫃台林小姐喊冤，強調沒有修改客人的菜單，不可能為了90塊空心菜自毀商譽，盼化解誤會。谷懷萱昨晚再度發文，她深陷爭議時曾問老天為受害者站出來發聲是否正確？老天回覆：「不要怕，行的正，坐的端」，此時莫名其妙的騷擾瞬間減少，讓谷懷萱更堅定自己走善的路，惡人自有去處。她亦透露越來越多受害者浮出檯面，證明自己並非唯一的個案，若能促此台灣觀光旅遊往正向發展，也是一件美意。