美系外資表示，根據對於MCU通路的最新調查顯示，消費、工業需求仍然疲軟，意法半導體的32位MCU初步價格為17元，月減少6%，至於GD32F103VET6，現貨價格維持在8元，價格持平，這顯示出需求可能會在下半年之前保持不冷不熱，因為就像6月初的調查一樣，對於下半年，業者至今無備貨需求。此外，最新的AlphaWise調查顯示，家電相關電子產品佔消費支出的百分比緩和下降，從之前的 22%降至21%。

美系外資表示，大中華區MCU業者大多是fabless(無廠晶圓)公司，因此他們的調整 供應不如IDM業者迅速，例如內存供應商或可以控制自己生產線的MLCC業者。MCU現階段供給緩慢調整，定價依舊承壓。

美系外資進一步談到，當下MCU業者面臨著巨大的挑戰，因為需求依然疲軟，下半年復甦希望渺茫，假設若選擇削減晶圓訂單，則操作去槓桿將影響底線，但若不進一步削減晶圓訂單，價格恐進一步下降。因為在2022年底或第一季下的晶圓訂單，主要都是當時看好下半年市場將復甦，但當下並未有復甦跡象。迄今為止，大中華區MCU業者仍在犧牲利潤率以推進去槓桿操作。

庫存部分，美系外資認為，通路庫存現在為兩個月，與5月相比持平。MCU供應商試圖將庫存轉移到通路市場，但經銷商不願意接受。由於目前的MCU市場是買方市場，經銷商獲得更多議價能力，但MCU供應商仍可通過增加新的經銷商來消化庫存，若需求沒有改善，此舉可能會增加下半年去庫存的風險。

美系外資最後表示，以大中華區MCU各股來說，給予樂鑫訊息、中穎電子、新唐(4919)加碼評等，主要是因特定應用MCU的定價壓力較小；芯海科技、北京兆易創新減碼評等，是基於上述兩家公司對於現貨市場疲軟的敏感度較高所致。