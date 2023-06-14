據美國之音報導，隨著中國大陸經濟復甦遲緩且政府不斷加緊政治鉗制，英國一家投資移民諮詢公司的最新報告預計，中國大陸的百萬富翁2023年將繼續外流，數量為所有國家之最。

報導引述英國的亨利諮詢公司（Henley ＆ Partners）發佈的最新亨利私人財富遷移報告（Henley Private Wealth Migration Report），中國大陸預計今年將有1.35萬高淨值人士（High Net Worth Individuals HNWI）外流，延續過去十年百萬富翁向外移民的趨勢。

亨利公司將高淨值人士定義為，擁有超過一百萬可投資資產的富翁。

《日經新聞》報導說，儘管中國大陸估計有82.38萬百萬富翁，但是這一外流趨勢將使數以千萬計美元的財富從中國大陸消失，讓中國大陸經濟增長減緩的情況進一步惡化。

報導援引一位全球財富研究人士的話說，過去幾年中國大陸的一般財富增長一直減緩。這意味著，近期的財富外流可能比以往更具破壞性。這位分析人士說，中國大陸的經濟從2000年到2017年增長強勁，但自那個階段以來，中國大陸的財富和百萬富翁的增長一直微不足道。

亨利諮詢公司根據今年頭六個月的詢問及數據做出今年的預測說，全球將有12.2萬富人移民，超過2019年創記錄的數字。

在新冠病毒疫情封城封控限制取消後，該公司收到來自東亞客戶的移民詢問激增，超過2019年高峰時的15％。

報道援引亨利公司在香港的一位主管的話說，那些人希望獲得不用簽證進入關鍵地區的手段，以改善他們的流動性，或者確保能更好地獲取醫療保健，或享有更大的政治穩定。

報導表示，在中共領導人習近平展開第三個任期後，當局近期對私人企業展開整肅，進行了一系列的搜查，包括對一些諮詢公司。同時，政府加緊了對科技和金融行業的控制。

今年2月，中國大陸明星投資人、華興資本控股有限公司創始人包凡神秘消失引發恐慌後，該公司很久後才透露包凡目前正配合中國大陸有關機關調查，而公司將應要求配合調查。

報導稱，香港預計今年會有一千位百萬富翁向外移民。這將嚴重阻礙港府吸引富人，將香港這一金融中心改造成財富管理及家庭辦公樞紐中心的努力。

亨利的報告表示，繼中國大陸之後，印度百萬富翁2023年向外移民的數量排在第二位，約6500人，比2022年略低。

其他預計失去百萬富翁最多的國家依次是英國（3200人）、俄羅斯（3000人，可能因俄烏戰爭增加至8500人）、巴西（1200人）、香港（1000人）、韓國（800人）、墨西哥（700人）、南非（500人）和日本（300人）。

澳洲預計將超過阿拉伯聯合大公國，成為吸引高淨值人士移民人數最多的國家，預計有5200人淨流入，新加坡排名第三，預計將有創紀錄的3200人流入。

自中國大陸政府在疫情爆發後實行嚴厲的清零防疫封控以來，新加坡成為中國大陸財富流向的熱點國家。2022年，有約1.08萬百萬富翁移民新加坡。財富的大量流入造成了這個城市國家房價和其他生活費用飆升。