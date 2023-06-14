據中國電力企業聯合會（簡稱中電聯），今年迎峰度夏期間，預計全大陸電力供需總體緊平衡，部分區域用電高峰時段電力供需偏緊。主要是南方、華東、華中區域電力供需形勢偏緊，存在電力缺口；東北、華北、西北區域電力供需基本平衡。

中電聯表示，電力供應方面，降水、風光資源、燃料供應等方面存在不確定性。此外，近年來煤電企業持續虧損導致技改檢修投入不足帶來設備風險隱患上升，均增加了電力生產供應的不確定性。電力消費方面，宏觀經濟增長、外貿出口形勢以及極端天氣等方面對電力消費需求帶來不確定性。近年來氣溫對用電的影響越來越突出，中國大陸電力負荷冬夏雙高峰特徵日趨明顯，夏季降溫及冬季取暖負荷占比越來越大，部分省份夏季降溫負荷占最高用電負荷比重達到40％-50％甚至超過50％。

中電聯相關專家指出，正常氣候情況下，預計2023年全中國大陸最高用電負荷13.7億千瓦左右，比2022年增加8000萬千瓦左右。若出現長時段大範圍極端氣候，則最高用電負荷可能比2022年增加1億千瓦左右。

為保障電力系統迎峰度夏，中電聯建議要全力保障迎峰度夏期間電力燃料安全穩定供應。繼續保持煤炭穩定供應，並加強電煤中長期合同履約監管，進一步發揮好中長期合同壓艙石作用；加大對電煤市場價格的監管；研究制定煤礦保供與彈性生產辦法，優先組織滿足條件的先進產能煤礦按一定係數調增產能，形成煤礦應急生產能力。

在重點電源電網工程建設方面，中電聯建議加快推進新增電源專案建設，挖掘現有發電機組潛力；加快度夏前網架補強以及新建電廠的並網工程；加強電力負荷管理，挖掘需求側資源，推動需求回應規模儘快達到地區最大用電負荷的5％。

另外，要充分發揮市場機制在電力保供中的重要作用。進一步完善跨省跨區電力交易機制，充分發揮大電網平台作用；健全完善市場化電價形成機制，加快建立煤電機組容量補償和成本回收機制，推動輔助服務費用發電側和使用者側合理分攤，激勵新增電源投資，提高發電容量長期充裕性；深入研究煤電基準價聯動機制與燃煤上網電價浮動機制；加強對各地落實電價政策監管，督導各地嚴格按照政府相關要求，儘快建立高耗能企業目錄制度。