You can't do that, Brandon!



Drury ejected for bumping ump after called third strike. pic.twitter.com/TFrD2vY4kb — Bally Sports Southwest (@BallySportsSW) June 13, 2023

天使前場比賽釋放打擊火力，豪取9分逆轉遊騎兵，但內野重砲祖瑞（Brandon Drury）全場5打數不僅全掛0，10局上因不滿好壞球判決，與主審迪黑蘇斯（Ramon De Jesus）爭執而被驅逐，大聯盟官方認為，祖瑞與迪黑蘇斯發生接觸，決定將他禁賽一場以及罰款做為處分。

祖瑞的5次打擊機會，都是出現在壘上有跑者的情況，只是最終皆無功而返，第7局一二壘有人，祖瑞敲出中外野平飛球，卻遭塔維拉斯（Leody Taveras）美技守備接殺，失去取得超前分機會，祖瑞打擊上已經夠悶，連主審也在旁火上加油。

10局上祖瑞第5度站上打擊區，球數形成2好2壞下，投手史密斯（Will Smith）一記內角速球，迪黑蘇斯做出拉弓三振的判決手勢，讓祖瑞不滿上前與他爭論，頭盔前緣卻不慎碰到了迪黑蘇斯的面罩，雖然僅是輕微撞擊，不過任何與裁判的接觸並不被允許，依大聯盟官網好球帶來看，該球確實沒有進入好球帶內，但也不算過於偏差。

所幸天使靠著大谷翔平12局上半的超前轟，加上牛棚投手守住領先，終場以9比6帶走系列賽首戰勝利，祖瑞也將會對大聯盟提出上訴，這期間他還是能照常出賽，今（14日）持續交手遊騎兵，祖瑞以先發3棒一壘手身分上陣，曾拿下銀棒獎的祖瑞，本季敲出10轟，全壘打量產排在天使第4位。