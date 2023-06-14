端午佳節將至，少不了要吃粽子。但粽子口味各有所好，南北粽也都有擁護者。台南市政府觀光旅遊局今天上午邀請台南市知名的粽子、米糕店，以及推出限定端午商品的大飯店業者，一起分享正港南部粽與米糕間的小知識。

觀旅局代理局長林國華指出，傳統南部粽的做法是用純白糯米浸泡後，加豬肉、香菇、鴨蛋黃、花生等預先炒製的配料，填餡後以粽葉包裹，入鍋中水煮至熟透。由於以生米水煮，口味不油膩，口感也較軟糯，搭配滿滿的餡料，讓人忍不住一口接一口。

市長黃偉哲也認為，台南身為美食之都，從歷史悠久的傳統名店、隱藏在巷弄裡的在地小攤，到飯店業者推出的端午限定粽子，品項五花八門，每顆台南好粽都令人垂涎欲滴。其中，百年老店「再發號」更獲得米其林指南的推薦，足見軟嫩鮮香的南部肉粽，深受國際美食家的肯定。

南科贊美酒店行政主廚唐翊哲分析南北粽的差異。（洪榮志攝）

南科贊美酒店行政主廚唐翊哲也分析南北粽的差異說，南部粽通常以竹麻葉或月桂葉包裹，餡料炒至全熟，採生米用水煮熟的做法，熱量約300至500卡；至於北部粽常以筍殼包裹，米飯加醬料炒至半熟，採半熟米飯徹底蒸熟的做法，熱量約400至600卡。

今天的「肉粽也有米其林、正港南部粽米糕佇遮」記者會，還邀請米其林入選店家「再發號」錄製短片，介紹獲得米其林推薦的招牌肉粽；「新化綠谷西拉雅月桃粽」也到場展示在地月桃葉包裹、散發著特殊的月桃粽香；現場還有曾獲10大伴手禮的「小南米糕」國宴米糕。

觀旅局表示，台南市有多間飯店業者也都推出端午節限定商品，像南科贊美酒店的「一口小肉粽禮盒」、台南老爺行旅的「爺選端午、粽情一夏」禮盒、台糖長榮酒店（台南）的「2023長園粽情粽藝」、福爾摩沙遊艇酒店的「端午粽禮籃」、台南晶英酒店的「包中好運福袋－山珍海味好運鮑粽」、台南桂田酒店的「情有獨粽」香粽禮袋、台南大員皇冠假日酒店的「廣式臘肉裹蒸粽」等，傳統、創新滋味應有盡有，搭配精美包裝，送禮自用兩相宜。