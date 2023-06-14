衛福部日前公布國人2022年死因統計，新冠肺炎一口氣從第19名躍升至第3大死因，而直接、間接死於新冠的超額死亡人數，也達2萬2852人。公衛學者指出，台灣出現超額死亡的時間點較晚，為延遲負債，且超額死亡未來幾年仍然會發生。以今年為例，上個月的超額死亡仍然有17％，本月可能會達到25％以上，預計要等到2025年，新冠在死因的排行才會明顯下降。

台大公衛學院教授陳秀熙指出，台灣2022年十大死因排行，前2名皆為癌症與心臟疾病，第3名為首次進榜的新冠肺炎，死亡人數約為癌症的3分之1，且超過心臟疾病死亡數的一半，這反映了大流行時代的Omicron感染，台灣疫情出現較晚，死亡率也會有延遲效應。

與美國、英國相比，美國在2020、2021年，新冠肺炎皆為第3大死因、2022則為第4名，而英國在2020、2021年皆為第1名、2022為第3名。至於台灣，2020、2021年，新冠肺炎均在十大死因之外，去年則進入第3名，顯示台灣超額死亡出現延遲負債。陳秀熙說，其實沒有國家能躲過超額死亡，只是誰先誰後，必須要到2025年，新冠肺炎導致的死亡才會明顯下降，走出十大死因的排名。

陳秀熙表示，台灣去年的BA.2、BA.5大流行，造成許多人喪生，整體超額死亡約13％，其中新冠肺炎佔8％，超額死亡一定會繼續。公衛學者林庭瑀指出，今年受到BA.2.75流行、醫療量能尚未恢復所影響，3月的超額死亡為25％，4月一度降至4％，但上月超額死亡再起，達到17％，其中有4％是因感染新冠致死，其餘則是非直接感染的死亡。

「醫護人員非常短缺，政府必須要重視，否則將會付出非常多的代價」，陳秀熙分析，上月超額死亡中，有13％是非直接的死亡，這代表脆弱族群因併發症而死亡者正在上升，估計6月份的超額死亡將上看25％以上，不能忽視。

陳秀熙建議政府採取精準防疫及超額死亡監測模式，根據不同族群進行風險分層，區分沒打疫苗者、免疫脆弱者及一般族群，這3族群為高、中、低風險者，應提供精準醫療照護，避免醫療量能緊繃。針對低風險者，要避免成為其他疾病的負債死亡來源，中、高風險者，則要提供個人化精準防疫及健康照護，才能讓超額死亡趨勢下降。