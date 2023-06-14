●美國勞工部公布，5月消費者物價指數（CPI）月漲0.1%，較4月份的月漲0.4%放緩，惟排除能源與食品價格的核心通膨率仍然保持在0.4%。與去年同期相比，5月總體CPI上漲4.0%，低於市場預期的4.1%，並創下2021年3月以來新低，反映汽油和電力等能源產品和服務價格下滑。核心CPI年漲5.3%，較4月份的年漲5.5%放緩，但超出市場預期的年漲5.2%。

●根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存增加102.4萬桶，汽油庫存增加207.5萬桶，餾分油庫存增加139.4萬桶。

●外媒報導，消息人士透露因近來油價走軟，美國政府預計在今年採購1200萬桶原油，以回補其戰略儲油。美國能源部發言人對此表示，政府會在適當時機購油以回補儲備。

●美國5月消費者通膨持續降溫，使聯準會周三維持利率不變的預期進一步升高，周二美元指數尾盤跌0.3%，報103.29，盤中最低觸及103.04，創下3周新低。英國就業數據意外強勁，英鎊尾盤漲0.9%，報1.2618美元，盤中一度站上1.2621美元，創下5周新高。美元回落，但美國債息卻反彈，10年期指標公債殖利率尾盤漲5.6個基點，報3.821%。受此影響，紐約期金收跌0.56%，報每盎司1958.6美元。

●受中國央行降息激勵，周二國際油價大漲逾3%，結束連續3天的跌勢。紐約期油收漲2.3美元或3.42%，報每桶69.42美元。倫敦布蘭特期油收漲2.45美元或3.41%，報每桶74.29美元。