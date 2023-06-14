杜振宇表示南韓預期網路架構將朝基於雲端與軟體邁進，除扶植網路軟體公司外，也將運用既有學術性質的超連結智慧型研發網(KOrea advanced REsearch Network)，開發下世代網路解決方案。

開放式虛擬化無線存取網路(Open virtualized Radio Access Network)也將是南韓朝雲端與軟體為主轉型的重點，南韓政府計劃推動5G開放式網路核心技術研發計畫，並分三階段創造Open RAN生態系，長期目標是在2028年後主導Open RAN市場。

杜振宇提到，為強化Open RAN產業基礎，南韓將著手創造需求與稅制補助，除推廣南韓自製產品外，也考慮從稅制面補助Open RAN、衛星通訊、網路AI化等技術研發。

南韓因於網通上游核心技術的掌握度待提升，自無線通訊領域中挑選出波束成形、射頻(RF)、Open RAN通訊等晶片作為研發重點；於有線光通訊領域則將優先開發光元件與模組(如光開關)，及下世代通訊用化合物半導體，期建立可不受國內外情勢變化影響的網通上游供應鏈。

杜振宇觀察，南韓將網通產業成長作為K-Network 2030戰略的第三大主軸，不僅朝新網路架構轉型，也將強化上游技術競爭力，目標直指於全球網通產業具主導地位，凸顯南韓成為網路強國的決心。