台中五億高中生死因成謎，有周刊報導檢方依科學採證、列十大理由排除他殺，對此賴母委託律師許維哲回應，家屬至始至終都認為只要擁有偵察權的檢警能夠提出足夠、完整的證據來解除家屬提出的疑惑，家屬都會接受，但很可惜這所謂十大新證沒有解答到家屬先前提出的疑惑。

台中擁有五億身價的18歲賴姓高中生，5月4日和長期處理賴家房地產的代書之子26歲夏男同婚登記後兩小時墜樓身亡，賴母指控夏男謀才害命，請中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成協助釐清死因，高大成勘驗現場、二次驗屍推論他殺、死後墜樓，但最新一期鏡周刊報導，指檢警依科學採證、列十大理由排除他殺。

包括檢警發現墜樓處陽台欄杆外側有死者DNA，加上雨遮有新刮痕及鄰居未聽聞爭吵等事證，且遺體查無毒物反應，死者全身有多處骨折及臟器出血等。

對此，許哲維回應，家屬態度從頭到尾都很一致，就是讓證據說話，沒有堅持我方的版本才是正確的；但很可惜這些新出爐的十大新證劇沒有解答到家屬先前提出的疑惑，如：內臟出血量過少、左手針孔沒有皮下組織出血，右手下的針孔有皮下組織出血，護頸是急救過程導致，不符常理。

他也強調，告訴人、告訴代理人無偵察的公權力，提出他殺的方向供檢警做參考，基於家屬以及被害人的方向提供也許有不同方向可供思考，如果檢警仍要堅持一開始他們就是往自殺方向偵辦，家屬只能說已盡力提供證據給做參考了。